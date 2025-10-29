আরপিও’র ২০ অনুচ্ছেদের সংশোধনী গ্রহণযোগ্য নয়: বিএনপি

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশের (আরপিও) ২০ অনুচ্ছেদ সংশোধনে আপত্তি জানিয়ে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক উপদেষ্টা অধ্যাপক আসিফ নজরুলকে চিঠি দিয়েছে বিএনপি।
জোটবদ্ধ দলগুলোর নিজের ইচ্ছেমত জোটের প্রতীকে নির্বাচন করার সুযোগ বহাল রেখে আরপিও-এর ২০ অনুচ্ছেদের পূর্বের বিধান বহাল রাখার বিষয়ে নিজেদের অবস্থান জানিয়েছে দলটি।
গত ২৫ অক্টোবর দেয়া চিঠিতে বলা হয়, গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২- এর বিভিন্ন অনুচ্ছেদের সংশোধনীর বিষয়ে আমাদের দল একমত প্রকাশ করলেও গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশের ২০ অনুচ্ছেদে রাজনৈতিক দল/জোটের অনুকূলে প্রতীক বরাদ্দের বিষয়ে কোনো সংশোধনী আনয়ন না করার জন্য পূর্বেই আমাদের মতামত জানিয়েছি।
আপনি আমাদের আশ্বস্ত করেছিলেন যে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশে ২০ নম্বর অনুচ্ছেদে কোনো রূপ সংশোধনী আনা হবে না, অর্থাৎ পূর্বের বিধান বহাল থাকবে। কিন্তু ২৪ অক্টোবর বিভিন্ন ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় প্রতীক বরাদ্দের বিষয়ে ‘জোট করলেও ভোট করতে হবে দলীয় প্রতীকে’ এ জাতীয় শিরোনামে সংবাদ প্রচারিত ও প্রকাশিত হলে আমরা হতবাক হয়েছি। বিশেষ করে, সরকারের সম্মানিত আইন উপদেষ্টা হিসেবে আপনি আমাদেরকে আশ্বস্ত করার পরও ২০ অনুচ্ছেদের এই সংশোধনী খুবই দুঃখজনক।
উল্লেখযোগ্য যে, আপনি আশ্বস্ত করার কারণে এ বিষয়টি নিয়ে আমরা পত্র-পত্রিকায় কিংবা গণমাধ্যমের সঙ্গে আলোচনা থেকে বিরত থেকেছিলাম।
আমরা বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল থেকে পুনরায় আপনার মাধ্যমে অন্তর্বর্তী সরকারকে জানাতে চাই যে, ২০ অনুচ্ছেদের এই সংশোধনী গ্রহণযোগ্য নয় এবং বিএনপি এই সংশোধনীর সঙ্গে একমত নয়। কারণ, ইতোপূর্বে বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নিজেদের বিবেচনায় নির্বাচনী জোটবদ্ধ হয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিল এবং নিজেদের দলের বা জোটের অন্যকোনো দলের নির্বাচনি প্রতীক বরাদ্দ নিয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছে, যা তাদের রাজনৈতিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার। উপর্যুক্ত সংশোধনীর ফলে রাজনৈতিক দলসমূহের এ অধিকার ক্ষুণ্ণ করা হয়েছে বলে বিএনপি মনে করে। প্রধান স্টেকহোল্ডার রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা না করেই এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।
জোট গঠনের মূল উদ্দেশ্য নির্বাচনে জয়ী হওয়া। সে লক্ষ্যে জোটবদ্ধ রাজনৈতিক দলগুলোর নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী প্রতীক বরাদ্দের অধিকার রয়েছে। এ অবস্থায়, গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২-এর অনুচ্ছেদ ২০ এর পূর্বের বিধান বহাল রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আপনাকে বিশেষভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি।