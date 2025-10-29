‘স্বচ্ছ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন জরুরি’

বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির যুববিষয়ক সহ-সম্পাদক মীর নেওয়াজ আলী নেওয়াজ বলেছেন, “চতুর্দিকে চলমান ষড়যন্ত্রের সঙ্গে অদৃশ্য শক্তি ও ধান্দাবাজ গোষ্ঠী জড়িত। এসব ঠেকাতে দেশে স্বচ্ছ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন প্রয়োজন।”
সোমবার (২৭ অক্টোবর) দুপুরে রাজধানীর লালবাগের আজিমপুর ছাপড়া মসজিদ এলাকায় বিএনপি ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের ৩১ দফা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন।
মীর নেওয়াজ আলী অভিযোগ করেন, “বাংলাদেশ নিয়ে অনেক চক্রান্ত চলছে। যারা দেশটাকে লুটপাটের স্বর্গরাজ্য বানিয়েছিল, তারা বিদেশে পালিয়ে গিয়ে এখনো লাগাতার অপপ্রচার চালাচ্ছে। তাদের বর্তমান চাওয়া হলো তথাকথিত অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচন—অর্থাৎ আওয়ামী লীগ ও ১৪ দল নির্বাচনে থাকবে, বাকিরা থাকবে বাইরে।”
সব দলের রাজনীতির অধিকার স্বীকার করে বিএনপির এই নেতা বলেন, “কিন্তু যারা গণহত্যা করেছে, শিশু হত্যা করেছে, গুম-অপহরণ চালিয়েছে—তাদের আগে বিচারের মুখোমুখি হতে হবে।”
তিনি আরও বলেন, “মানব সন্তান সৃষ্টিকর্তার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। সেই সন্তানদের যারা হত্যা ও নির্যাতন করেছে, তাদের আগে বিচার করতে হবে। যারা দেশের হাজার হাজার কোটি টাকা পাচার করেছে, তারা আগে সেই টাকা ফেরত দিক। এরপর নির্বাচন নিয়ে আলোচনা হবে।”
রাজনীতির পরিবর্তন প্রসঙ্গে মীর নেওয়াজ আলী বলেন, “আমরা ১৭ বছর ধরে সংঘর্ষ, নাশকতা ও ভয়ভীতির রাজনীতি দেখেছি। শেখ হাসিনা স্বৈরাচারকে বিতাড়িত করার পর বাংলাদেশের মানুষ এখন শান্তি, স্থিতিশীলতা ও সহনশীলতা চায়। রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিবর্তন ছাড়া গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়।”
তিনি আরও বলেন, “এখনো দেখা যায়, কেউ রাস্তায় নেমে মব করে দাবি আদায়ের চেষ্টা করছে। কেউ দিনের পর দিন রাস্তায় আন্দোলন করছে। তাহলে পরিবর্তন কোথায়? এটা কি গণতন্ত্র?”
আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন আনোয়ার পারভেজ বাদল, সদস্য, ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপি ও সাবেক কমিশনার।
এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন—২৩ নং ওয়ার্ডের সাবেক কমিশনার আবদুল আজিজ, ২৬ নং ওয়ার্ডের সাবেক সভাপতি গোলাম সারোয়ার সামিম, ২৪ নং ওয়ার্ডের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মাইনুদ্দিন মাইজু, কোতোয়ালি থানা স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক সিনিয়র সহ-সভাপতি কাউসার আহমেদ জজ্, লালবাগ থানা ছাত্রদলের সদস্য সচিব নেসার উদ্দিন রাব্বি, লালবাগ থানা যুবদলের সাবেক সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক ইকবাল হোসেন স্বপন, ২৩ নং ওয়ার্ডের সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শরিফুল ইসলাম রাসেলসহ লালবাগ, চকবাজার, কামরাঙ্গীরচর ও বংশাল এলাকার বিভিন্ন নেতাকর্মী।