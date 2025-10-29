২৭১ দিন শুকরের কিডনি নিয়ে বেঁচে থাকার রেকর্ড, অবশেষে অপসারণ

যুক্তরাষ্ট্রের নিউ হ্যাম্পশায়ারের বাসিন্দা টিম অ্যান্ড্রুজ জেনেটিকভাবে পরিবর্তিত শূকরের কিডনি নিয়ে এখন পর্যন্ত সর্বাধিক ২৭১ দিন বেঁচে থাকার রেকর্ড গড়েছিলেন। অবশেষে সেই কিডনি তার শরীর থেকে অপসারণ করা হয়েছে।
মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) সিএনএনের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, ম্যাসাচুসেটস জেনারেল ব্রিগহ্যাম হাসপাতালের চিকিৎসকেরা অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে অ্যান্ড্রুজের শরীর থেকে শূকরের কিডনিটি সরিয়ে ফেলেন। চিকিৎসকেরা জানান, কিডনিটির কার্যকারিতা ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছিল। ফলে তাকে আবার ডায়ালাইসিসে ফিরতে হয়েছে।
৬৭ বছর বয়সী টিম অ্যান্ড্রুজ যুক্তরাষ্ট্রে এমন চতুর্থ জীবিত ব্যক্তি, যার শরীরে শূকরের জিন-সম্পাদিত কিডনি প্রতিস্থাপন করা হয়েছিল। অঙ্গ প্রত্যাখ্যান রোধে শূকরের কিডনিতে বিশেষ ধরনের জেনেটিক পরিবর্তন করা হয়।
১৯৯০-এর দশক থেকে ডায়াবেটিসে ভুগছিলেন অ্যান্ড্রুজ। তিন বছর আগে তার কিডনি সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়। তখন থেকে ডায়ালাইসিসই তাকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। কিন্তু সপ্তাহে তিন দিন, প্রতিদিন ছয় ঘণ্টা ধরে মেশিনে সংযুক্ত থাকার ক্লান্তিকর জীবনযাত্রা তাকে একঘেয়ে করে তুলেছিল।
ঝুঁকি জেনেও তিনি ‘জেনোট্রান্সপ্লান্ট’—অর্থাৎ প্রাণীর অঙ্গ মানবদেহে প্রতিস্থাপন—প্রক্রিয়ায় অংশ নেন। তার ভাষায়, ‘যদি এতে আমার জীবন বদলায় এবং অন্যদেরও উপকার হয়, তবে ঝুঁকি নেওয়াটা সার্থক।’
সিএনএনের ডকুমেন্টারি ‘অ্যানিমেল ফার্মা’-তে অ্যান্ড্রুজ বলেন, শূকরের কিডনি তাকে নতুন করে প্রাণশক্তি দিয়েছে। তার কথায়, ‘আমি আবার বেঁচে উঠেছিলাম। দীর্ঘদিন পর মনে হয়েছিল আমি সত্যিই জীবিত।’
কিডনি প্রতিস্থাপনের পর তিনি আবার রান্না, ঘর পরিষ্কার করা এবং কুকুর কাপকেককে নিয়ে হাঁটতে বের হওয়া শুরু করেন। গত জুনে বোস্টনের ফেনওয়ে পার্কে প্রিয় দল রেড সক্সের খেলার আগে প্রথম বল ছোড়ার সম্মানও পান তিনি।
ফেসবুকে নিজের অভিজ্ঞতা নিয়ে অ্যান্ড্রুজ লিখেছেন, ‘এই যাত্রা ছিল কষ্টে ভরা, অজানা সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নিয়ে।’ তবে তিনি গর্বের সঙ্গে যোগ করেন, ‘এই ৯ মাসে আমরা অনেক কিছু শিখেছি ও আবিষ্কার করেছি।’
তিনি কৃতজ্ঞতা জানান সেই শূকরটির প্রতিও, যার নাম ছিল ‘উইলমা’। তার ভাষায়, ‘সে আমার নায়িকা, আমার জীবনের অংশ হয়ে থাকবে চিরকাল।’
বর্তমানে টিম অ্যান্ড্রুজ আবার ডায়ালাইসিস নিচ্ছেন এবং মানব কিডনি প্রতিস্থাপনের অপেক্ষমাণ তালিকায় রয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমানে প্রায় ৯০ হাজার মানুষ কিডনি প্রতিস্থাপনের অপেক্ষায় আছেন।