গাজায় যুদ্ধবিরতি কার্যকর হওয়ার তিন সপ্তাহও পেরোয়নি, এর মধ্যেই আবারও বোমা হামলা শুরু করেছে ইসরায়েল। উভয়পক্ষ একে অপরের বিরুদ্ধে ভঙ্গুর যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘনের অভিযোগ তুলেছে।
সোমবার (২৭ অক্টোবর) হামাসের পক্ষ থেকে হস্তান্তরিত একটি কফিনে নতুন কোনো জিম্মির মরদেহ না পেয়ে, বরং আগেই উদ্ধার হওয়া ওফির জারফাতির দেহাবশেষ পাওয়া যায়। এর পরপরই প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর নির্দেশে নতুন করে ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী আইডিএফ হামলা চালায়।
হামাস-অনুমোদিত গাজা সিভিল ডিফেন্স সংস্থা জানিয়েছে, সর্বশেষ হামলায় নয়জন নিহত হয়েছে। এর মধ্যে চারজন নারী, তিনজন পুরুষ এবং দুইজন শিশু।
ঘটনা নিয়ে বিবিসি ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর মন্তব্য জানতে যোগাযোগ করলেও এখনো কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।
অন্যদিকে, ইসরায়েলের হামলা ও যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘনের অভিযোগ তুলে হামাস জানিয়েছে, তারা আপাতত আরও এক মৃত জিম্মির দেহ হস্তান্তরের পরিকল্পনা স্থগিত করছে।
চুক্তির মধ্যস্থতাকারী যুক্তরাষ্ট্র বলেছে, যুদ্ধবিরতি এখনো ‘বহাল’ আছে। তবে মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স স্বীকার করেছেন, চুক্তি অত্যন্ত নাজুক এবং এখানে-সেখানে ছোটখাটো সংঘর্ষ ঘটতেই পারে।
মাসের শুরুতে যুদ্ধবিরতি কার্যকর হওয়ার পর থেকেই গাজায় বেশ কয়েক দফা হামলা চালানো হয়েছে। অন্যদিকে, হামাসের কাছে থাকা বাকি জিম্মিদের ফেরত দিতে বিলম্ব হওয়ায় ইসরায়েল তাদের বিরুদ্ধে সমালোচনার তোপ বাড়িয়েছে।