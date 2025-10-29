আকিজ বশির গ্রুপে চাকরি, পাবেন ভাতা ও প্রভিডেন্ট ফান্ড-গ্র্যাচুইটি

সিনিয়র/সফটওয়্যার ডেভেলপার পদে জনবল নিয়োগের জন্য নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে আকিজ বশির গ্রুপ। ২৭ অক্টোবর (সোমবার) থেকে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ০৫ নভেম্বর পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। নির্বাচিত প্রার্থীরা মাসিক বেতন ছাড়াও প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী আরও বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পাবেন।
বিজ্ঞপ্তি
প্রতিষ্ঠানের নাম: আকিজ বশির গ্রুপ
চাকরির ধরন: বেসরকারি চাকরি
প্রকাশের তারিখ: ২৭ অক্টোবর ২০২৫
পদ: ১টি
পদসংখ্যা: ৩টি
আবেদন করার মাধ্যম: অনলাইন
আবেদন শুরুর তারিখ: ২৭ অক্টোবর ২০২৫
আবেদনের শেষ তারিখ: ০৫ নভেম্বর ২০২৫
অফিশিয়াল ওয়েবসাইট: https://akijbashir.com
আবেদন করার লিংক: অফিশিয়াল নোটিশের নিচে
পদের নাম: সিনিয়র/সফটওয়্যার ডেভেলপার
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে বিএসসি
অন্যান্য যোগ্যতা: ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন তৈরি ও রক্ষণাবেক্ষণ
অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ২ থেকে ৬ বছর
চাকরির ধরন: ফুল-টাইম
কর্মক্ষেত্র: অফিসে (ঢাকা)
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়)
বয়সসীমা: উল্লেখ নেই
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
অন্যান্য সুবিধা: টি/এ, মোবাইল বিল, চিকিৎসা ভাতা, প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, দুপুরের খাবার সুবিধা, প্রতি বছর ইনক্রিমেন্ট, ২টি উৎসব বোনাস।
আবেদন যেভাবে: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।
