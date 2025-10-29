সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
বিপিএল

ফ্র্যাঞ্চাইজির সঙ্গে যুক্ত কেউ গভর্নিং কাউন্সিলে থাকতে পারবেন না

আপডেট : ২৯ অক্টোবর ২০২৫, ০৯:৩৫

বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) আসন্ন আসর থেকে ফ্র্যাঞ্চাইজির সঙ্গে যুক্ত কোনো বিসিবি পরিচালক গভর্নিং কাউন্সিলের সদস্য থাকতে পারবেন না। এমন কেউ থাকলে তাকে পদত্যাগ করতে হবে। পাশাপাশি প্রত্যেক পরিচালকের কাছ থেকে নেওয়া হবে সেলফ-ডিক্লারেশন বা স্বঘোষণা।

মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) রাতে আসন্ন বিপিএল নিয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান বিসিবির সহ-সভাপতি শাখাওয়াত হোসেন।

তিনি বলেন, ‘এবার আমাদের পরিচালক মহোদয়দের প্রত্যেকের কাছ থেকে ইনডেমনিটি নেওয়া হবে। আর সত্যি বলতে গেলে, প্রত্যেককে একটি সেলফ-ডিক্লারেশন দিতে হবে—কে কোন দলের সঙ্গে যুক্ত আছেন, সরাসরি বা পরোক্ষভাবে। যদি দেখা যায় আমাদের গভর্নিং কাউন্সিলের কেউ কোনোভাবে কোনো দলের সঙ্গে যুক্ত, তাহলে তাকে গভর্নিং কাউন্সিল থেকে পদত্যাগ করতে হবে।’

এর আগের বিপিএল আসরগুলোতে দেখা গেছে, বিসিবির একাধিক পরিচালক বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। একসময় ঢাকা ডাইনামাইটসের মালিকানায় ছিল বেক্সিমকো, যেখানে সাবেক বিসিবি সভাপতি নাজমুল হাসান বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ছিলেন। একই সময়ে বিসিবি পরিচালক ইসমাইল হায়দার মল্লিক ছিলেন বেক্সিমকোর নির্বাহী কর্মকর্তা। এছাড়া ২০১৫ সাল থেকে বরিশাল বুলসের মালিকানায় যুক্ত ছিলেন আরেক পরিচালক আব্দুল আওয়াল চৌধুরী।

তবে এবার থেকে সে সুযোগ আর থাকছে না বলে জানিয়েছেন বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের দায়িত্বে থাকা পরিচালক ইফতেখার রহমান মিঠু। তিনি বলেন, ‘বিপিএলের ফ্র্যাঞ্চাইজি নিশ্চিত করার পরই বোর্ড পরিচালকদের কাছ থেকে লিখিতভাবে সেলফ-ডিক্লারেশন নেওয়া হবে। মূলত যারাই কোনো দলের সঙ্গে যুক্ত থাকবেন, তারা গভর্নিং কাউন্সিলের সভায় অংশ নিতে পারবেন না বা সংশ্লিষ্ট কোনো সিদ্ধান্তে যুক্ত থাকবেন না।’

ইত্তেফাক/এনএন

