সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

রজনীকান্ত অভিনয় ছাড়ছেন?

আপডেট : ২৯ অক্টোবর ২০২৫, ০৯:৪০
দক্ষিণী সুপারস্টার রজনীকান্ত। ছবি: সংগৃহীত

দক্ষিণী সুপারস্টার রজনীকান্ত পাঁচ দশক ধরে একের পর এক সিনেমায় কাজ করে যাচ্ছেন। আর ব্লকবাস্টার উপহার দিয়ে চমক দিচ্ছেন দর্শকদের। কিন্তু এরই মধ্যে গুঞ্জন উঠেছে অবসরে যাচ্ছেন তিনি। 

টাইমস অব ইন্ডিয়ার প্রতিবেদন অনুযায়ী, মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) গুঞ্জন ছড়িয়েছে দক্ষিণের আরেক তারকা কমল হাসানের সঙ্গে আগামীতে একটি সিনেমায় দেখা যাবে রজনীকান্তকে। 

শোনা যাচ্ছে কমল হাসানের সঙ্গে সিনেমাটি শেষ করার পর অভিনয়কে বিদায় জানাবেন থালাইভা। 

যদিও স্যোশালমিডিয়ায় এ গুঞ্জন নিয়ে হইচই শুরু হলেও অভিনেতার পক্ষ থেকে এখনও কোনো ধরনের মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

ধারনা করা হচ্ছে, ২০২৭ সালে নেলসন দিলীপ কুমারের পরিচালনায় রজনীকান্ত-কমল হাসানের সিনেমার শুটিং শুরু হবে। কারণ পরিচালকের চিত্রনাট্য এবং অন্যান্য প্রাক-প্রযোজনা কাজ শেষ করতে এক বছর সময় লাগতে পারে।

বর্তমানে রজনীকান্ত ব্যস্ত রয়েছেন ‘জেলার ২’ সিনেমা নিয়ে। এটার পর সুন্দর সি-এর সঙ্গে তার পরবর্তী সিনেমার কাজ শুরু করবেন এবং আগামী বছরের শেষ নাগাদ এটি শেষ করে কমল হাসানের সঙ্গে সিনেমাতে যোগ দেবেন রজনীকান্ত।

 

ইত্তেফাক/পিএস

বিষয়:

রজনীকান্ত দক্ষিণ ভারতীয় অভিনেতা দক্ষিণী সিনেমা

সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
