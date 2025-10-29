সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
নামলো সতর্ক সংকেত, বৃষ্টি ঝরিয়ে দুর্বল হতে পারে ‘মোন্থা’

আপডেট : ২৯ অক্টোবর ২০২৫, ১০:১৮
ঘূর্ণিঝড় ‘মোন্থা’ বর্তমানে ভারতের অন্ধ্রপ্রদেশ ও তৎসংলগ্ন এলাকায় অবস্থান করছে। এটি আরও উত্তর-উত্তরপশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে ক্রমান্বয়ে বৃষ্টি ঝড়িয়ে দুর্বল হতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। এ অবস্থায় চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, মোংলা ও পায়রা সমুদ্রবন্দর থেকে সতর্ক সংকেত নামিয়ে ফেলতে বলা হয়েছে।

তবে বুধবার (২৯ অক্টোবর) বিকেল ৫টা পর্যন্ত উত্তর বঙ্গোপসাগরে অবস্থানরত সব মাছ ধরার নৌকা ও ট্রলারকে সাবধানে চলাচল ও গভীর সাগরে বিচরণ না করতে বলা হয়েছে আবহাওয়ার ওই বার্তায়।

বুধবার সকালে আবহাওয়ার ১২ নম্বর বিশেষ বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা বলা হয়েছে।

এদিকে বুধবার সকাল ৭টা থেকে পরবর্তী ৬ ঘণ্টার জন্য প্রকাশিত পূর্বাভাসে জানানো হয়েছে, ঢাকার আকাশ আজ আংশিক মেঘলা থেকে অস্থায়ীভাবে মেঘাচ্ছন্ন থাকতে পারে। দুপুরের দিকে হালকা বৃষ্টি বা বজ্রবৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। একই সঙ্গে দিনের তাপমাত্রা ১ থেকে ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত কমতে পারে।

আবহাওয়া অধিদপ্তর আরও জানিয়েছে, এই সময়ে দক্ষিণ বা দক্ষিণ–পূর্ব দিক থেকে ঘণ্টায় ১০ থেকে ১৫ কিলোমিটার বেগে বাতাস প্রবাহিত হতে পারে।

সর্বশেষ সারাদেশের ১২০ ঘণ্টার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, বৃহস্পতিবার রংপুর, রাজশাহী, ময়মনসিংহ, ঢাকা ও খুলনা বিভাগের অধিকাংশ স্থানে এবং বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের কিছু অঞ্চলে হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি বা বজ্রবৃষ্টি হতে পারে।

