সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

প্রতিবন্ধী শিশুকে ধর্ষণের ঘটনা ধামাচাপা দিতে প্রত্যক্ষদর্শীকে হুমকির অভিযোগ

আপডেট : ২৯ অক্টোবর ২০২৫, ১০:৪০
মরাদনগর থানা। ছবি: সংগৃহীত

কুমিল্লার মুরাদনগরে সাত বছর বয়সী এক প্রতিবন্ধী শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে আজিজ মিয়া নামের এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। আর এ ঘটনা ধামাচাপা দিতে তার বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষদর্শীকে হুমকি দেওয়ারও অভিযোগ উঠেছে।

এ ঘটনায় মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) সন্ধ্যায় অভিযুক্ত আজিজ মিয়াকে আটক করা হয়েছে। মামলা দায়েরের পর বুধবার সকালে তাকে আদালতে পাঠানো হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

এর আগে গত সোমবার দুপুরে উপজেলার কামাল্লা ইউনিয়নের একটি গ্রামে শিশুটিকে ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শিশুটি শারীরিক ও মানসিকভাবে প্রতিবন্ধী। গত এক মাস আগে শিশুটির মা তার বাবাকে ছেড়ে চলে গেছে। তারপর থেকে বাবার সঙ্গেই থাকে সে। সোমবার দুপুরে শিশুটির বাবা ঘরে ঘুমাচ্ছিলেন। এ সময় আজিজ মিয়া বাড়িতে ঢুকে শিশুটিকে জোরপূর্বক বসতঘরের পাশে থাকা রান্না ঘরের ভেতরে নিয়ে ধর্ষণ করে। ঘটনাটি পাশের বাড়ির এক নারী দেখতে পেয়ে স্থানীয়দের সহযোগিতায় শিশুটিকে সেখান থেকে উদ্ধার করেন।

ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী কবির মিয়া জানান, আমি কাঁধে বাঁশ নিয়ে বাড়ির দিকে যাচ্ছিলাম, তখনই ৩ জন নারী আমাকে ডেকে বলেন রান্নাঘরে কিছু একটা হচ্ছে। তখন আমি ওই নারীদের সঙ্গে নিয়ে রান্নাঘরের দরজা খুলে আপত্তিকর দৃশ্য দেখতে পাই।

কবির মিয়া আরও জানান, এ ঘটনাটি কারো কাছে না জানাতে আজিজ মিয়ার পক্ষের লোকজনও হুমকি দিচ্ছে।

মুরাদনগর থানার ওসি জাহিদুর রহমান বলেন,  প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গেছে। সন্ধ্যায় আজিজ মিয়াকে আটক করা হয়েছে। তিনি থানা পুলিশের হেফাজতে রয়েছেন। এ ঘটনায় থানায় মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে। বুধবার সকালে তাকে আদালতে পাঠানো হবে।

ইত্তেফাক/এপি

বিষয়:

কুমিল্লা পুলিশ শিশু ধর্ষণ গ্রেপ্তার

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

সংঘর্ষে পাথরের মতো ককটেল ছুড়লো দু’পক্ষ, আহত ১০

কুড়িয়ে পাওয়া গুলি দিয়ে খেলতে গিয়ে বিস্ফোরণ, আহত শিশু

ব্যাংক কর্মকর্তাকে পিটিয়ে ভল্টের চাবি ছিনতাই, ৩ ঘণ্টা বন্ধ লেনদেন 

মাটি খুঁড়তেই পিতলের হাঁড়িতে মিললো শতবর্ষী পুরোনো রুপার মুদ্রা

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

বিয়ের দেড় মাসেই নিভে গেল সংসার

প্রেমের টানে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় চীনা যুবক, মুসলিম রীতিতে বিয়ের আয়োজন

কর্মচারীদের হাত-পা বেঁধে হিমাগারে ডাকাতি, খুলে নিয়ে গেছে সিসি ক্যামেরা

তর্ক করায় ধাক্কা, ট্রলিচাপায় প্রাণ গেল দিনমজুরের

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng