জাপানের প্রধানমন্ত্রী সানায়ে তাকাইচির হ্যান্ডব্যাগ ভাইরাল, স্থানীয় ব্র্যান্ড আলোচনায়

জাপানের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী সানায়ে তাকাইচির বহন করা হ্যান্ডব্যাগ সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। এতে ১৪৫ বছরের পুরনো চামড়াজাত পণ্য প্রস্তুতকারক ‘হামানো ইনকর্পোরেটেডকে’ আলোচনার এসেছে।
বুধবার (২৯ অক্টোবর) সাউথ মর্নিং চায়নার প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, প্রধানমন্ত্রী প্রায়শই ‘গ্রেস ডিলাইট টোট’ ব্যাগটি ব্যবহার করেন। এটি সম্পূর্ণ চামড়া দিয়ে তৈরি হলেও ব্যাগটির ওজন মাত্র ৭০০ গ্রাম। সৌন্দর্য ও ব্যবহারিকতার ভারসাম্য বজায় রেখে ডিজাইন করা হয়েছে ব্যাগটি। ৮৯৫ ডলারের এই ব্যাগটি ক্রয় করার জন্য বর্তমানে হামানোতে প্রচুর অর্ডার জমা পড়েছে।
কোম্পানির ওয়েবসাইটে জানানো হয়েছে, অর্ডারের চাপের কারণে এপ্রিলের শেষ পর্যন্ত পণ্য সরবরাহে বিলম্ব হতে পারে। তারা গ্রাহকদের ধৈর্যের জন্য ক্ষমা চেয়েছে।
বিশেষজ্ঞরা বলছেন, প্রধানমন্ত্রীর এই অপ্রচলিত পছন্দ বিশেষ করে পেশাদার মহিলাদের মধ্যে জনপ্রিয়তা বাড়াতে সাহায্য করছে। টোকিওর আওয়ামা গাকুইন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিজিটিং প্রফেসর কাওরি নাকানো বলেন, ‘ব্যাগটি ব্যবস্থাপক ও পেশাজীবী মহিলাদের জন্য নির্ভরযোগ্য ও বুদ্ধিমান পছন্দ। একই মানের বিদেশী ব্র্যান্ডের তুলনায় এটি তুলনামূলকভাবে সাশ্রয়ী।’
তাকাইচি প্রায়শই জাপানি ডিজাইনার জুন আশিদার পোশাকও পরেন। প্রফেসর নাকানো আরও বলেন, ‘জাপানি পোশাক ও দেশীয় ব্যাগ ব্যবহার করে প্রধানমন্ত্রী তার দেশপ্রেম এবং জাপানি শিল্পের প্রতি সমর্থনের বার্তা দিচ্ছেন। এটি ইতিমধ্যেই ফলপ্রসূ হচ্ছে।’