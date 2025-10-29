সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

দক্ষিণী সিনেমায় নাম লেখালেন সোনাক্ষী

আপডেট : ২৯ অক্টোবর ২০২৫, ১১:৪৪
সোনাক্ষী সিনহা। ছবি: সংগৃহীত

বলিউড অভিনেত্রী সোনাক্ষী সিনহা এবার দক্ষিণী সিনেমায় নাম লেখালেন। প্রথম তেলুগু সিনেমা ‘জাটধারা’র শুটিং ইতোমধ্যে শেষ করেছেন তিনি। যা কিছু প্রথম তাই বিরল- এমনটিই জানালেন সোনাক্ষী। 

ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ‘জাটধারা’তে ‘ধনপিশাচিনী’ নামের এক ব্যতিক্রমী চরিত্রে দেখা যাবে সোনাক্ষীকে। সম্প্রতি ছবিটির ট্রেলার লঞ্চ অনুষ্ঠানে এসে নিজের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেন অভিনেত্রী। এই চরিত্রে তাকে কাস্ট করার জন্য তিনি পরিচালক ও নির্মাতাদের ধন্যবাদ জানান।

সোনাক্ষী বলেন, ‘আমি এর আগে যে সমস্ত চরিত্রে অভিনয় করেছি, এটি তার মধ্যে সবচেয়ে আলাদা। একজন অভিনেতার সফলতা হলো বিভিন্ন ধরনের চরিত্রে অভিনয় করা। কঠিন ভূমিকায় নিজেকে মেলে ধরা। এই সুযোগটা পেয়ে আমি সত্যিই ভীষণ গ্রেটফুল।’

এই চরিত্র নিয়ে সোনাক্ষীর প্রত্যাশা আকাশছোঁয়া। তার কথায়, ‘আমি আমার অভিনয় সত্ত্বার আরও একটি নতুন দিক খুঁজে পাব। পর্দায় এমন একটি চরিত্রে আমাকে দেখে দর্শক কী প্রতিক্রিয়া দেন, সেটা দেখার অপেক্ষায় আছি।’ 

স্ত্রীর ক্যারিয়ারের এই নতুন বাঁক নিয়ে খুশি জাহির ইকবালও। সোনাক্ষীর স্বামী জাহির বলেন, ‘অভিনেত্রী হিসেবে সোনাক্ষীর তুলনা নেই। সে দারুণ অভিনয় করে। এই ছবিতেও নিজের সেরাটা দিয়েছে বলে আমি আশা করছি।’

ইত্তেফাক/পিএস

বিষয়:

বলিউড সোনাক্ষী সিনহা দক্ষিণী সিনেমা

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

শাহরুখ-ব্র্যাড পিটের একই লুক, দুই তারকাকে নিয়ে ‘কপি’র গুঞ্জন

দুই মিনিটের বিতর্কিত দৃশ্য দিয়ে আলোচনায়, নীরবেই সরে গেলেন অভিনেত্রী

বিয়েতে অনীহা ভারতীয় অভিনেত্রীর

প্রতি জন্মদিনে শাহরুখের নামে চাঁদে জমি কেনেন নারী ভক্ত

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

‘কিং’-এর টাইটেল উন্মোচন, জন্মদিনে শাহরুখের রাজকীয় চমক

বলিউড বাদশাহর আজ ৬০ বছর, শুভ জন্মদিন শাহরুখ খান

একজন বাবা হিসেবে বলছি— ‘আপনার খুব গর্বিত হওয়া উচিত’

হাসপাতালে ভর্তি বর্ষীয়ান অভিনেতা ধর্মেন্দ্র 

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng