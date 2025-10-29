ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরোতে পুলিশের এক ব্যাপক অভিযানে কমপক্ষে ৬০ জন নিহত হয়েছেন। এই ঘটনায় চার পুলিশ সদস্যও প্রাণ হারিয়েছেন। বুধবার (২৯ অক্টোবর) আল-জাজিরার এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
রাজ্যের গভর্নর ক্লডিও কাস্ত্রো জানিয়েছেন, ‘অভিযানের সময় ৮১ জনকে আটক করা হয়েছে এবং অস্ত্র জব্দ করা হয়েছে। অভিযানের লক্ষ্য ছিল রিও ডি জেনিরো এবং ব্রাজিলকে অপরাধমুক্ত করা। আমরা পিছু হটবো না, কারণ জননিরাপত্তা আমাদের মূল অগ্রাধিকার।’
অভিযানটি শহরের নিম্ন-আয়ের ফাভেলা কমপ্লেক্স আলেমাও এবং পেনহা এলাকায় পরিচালিত হয়। পুলিশের ২ হাজার ৫০০ সদস্য অংশগ্রহণ করেন, তাদের মধ্যে হেলিকপ্টার ও সাঁজোয়া যানও ছিল। তবে অভিযান চলাকালীন গোলাগুলি শুরু হয়। এতে কয়েক ডজন মানুষ নিহত এবং আহত হয়।
প্রতিবেদনে বলা হয়, প্রাথমিকভাবে রেড কমান্ডো নামের মাদকচক্রকে লক্ষ্য করা হয়। রিও ডি জেনিরোর অনেক এলাকায় কমান্ডো ভার্মেলহোর প্রভাব রয়েছে। দেশজুড়ে অপরাধমূলক শক্তিগুলোও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে।
মানবাধিকার গোষ্ঠীগুলি এই বড় আকারের পুলিশ অভিযান এবং মৃত্যুর সংখ্যা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। স্থানীয় বাসিন্দারা ক্ষুব্ধ হয়েছেন এবং নিহতদের দাফনের সমস্যায় পড়েছেন।
এই পরিস্থিতিতে, ব্রাজিলে আসন্ন নির্বাচনের দিকে নজর রাখছেন সবাই। রাষ্ট্রপতি লুইজ ইনাসিও লুলা দা সিলভা পুনরায় প্রতিদ্বন্দ্বিতার ঘোষণা দিয়েছেন। তবে ডানপন্থী দলের সমালোচনার মুখোমুখি হচ্ছেন।
ব্রাজিল সরকার জানিয়েছে, অপরাধী দলগুলোকে সরাসরি সন্ত্রাসী হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে না, যা দেশীয় রাজনৈতিক বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে।
আগামী সপ্তাহে রিও ডি জেনিরোতে আন্তর্জাতিক সম্মেলন এবং নভেম্বর থেকে আমাজনের বেলেমে জলবায়ু শীর্ষ সম্মেলন-৩০ অনুষ্ঠিত হবে। এই সম্মেলনে বিশ্বনেতারা অংশ নেবেন। পুলিশি অভিযানকে এই বৈশ্বিক ইভেন্টের প্রেক্ষাপটেও দেখা হচ্ছে।