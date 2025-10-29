সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

ব্রাজিলে পুলিশের অভিযানে অন্তত ৬০ জন নিহত

আপডেট : ২৯ অক্টোবর ২০২৫, ১২:৩৭
ছবি: সংগৃহীত

ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরোতে পুলিশের এক ব্যাপক অভিযানে কমপক্ষে ৬০ জন নিহত হয়েছেন। এই ঘটনায় চার পুলিশ সদস্যও প্রাণ হারিয়েছেন। বুধবার (২৯ অক্টোবর) আল-জাজিরার এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে। 

রাজ্যের গভর্নর ক্লডিও কাস্ত্রো জানিয়েছেন, ‘অভিযানের সময় ৮১ জনকে আটক করা হয়েছে এবং অস্ত্র জব্দ করা হয়েছে। অভিযানের লক্ষ্য ছিল রিও ডি জেনিরো এবং ব্রাজিলকে অপরাধমুক্ত করা। আমরা পিছু হটবো না, কারণ জননিরাপত্তা আমাদের মূল অগ্রাধিকার।’

অভিযানটি শহরের নিম্ন-আয়ের ফাভেলা কমপ্লেক্স আলেমাও এবং পেনহা এলাকায় পরিচালিত হয়। পুলিশের ২ হাজার ৫০০ সদস্য অংশগ্রহণ করেন, তাদের মধ্যে হেলিকপ্টার ও সাঁজোয়া যানও ছিল। তবে অভিযান চলাকালীন গোলাগুলি শুরু হয়। এতে কয়েক ডজন মানুষ নিহত এবং আহত হয়।

প্রতিবেদনে বলা হয়, প্রাথমিকভাবে রেড কমান্ডো নামের মাদকচক্রকে লক্ষ্য করা হয়। রিও ডি জেনিরোর অনেক এলাকায় কমান্ডো ভার্মেলহোর প্রভাব রয়েছে। দেশজুড়ে অপরাধমূলক শক্তিগুলোও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে।

মানবাধিকার গোষ্ঠীগুলি এই বড় আকারের পুলিশ অভিযান এবং মৃত্যুর সংখ্যা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। স্থানীয় বাসিন্দারা ক্ষুব্ধ হয়েছেন এবং নিহতদের দাফনের সমস্যায় পড়েছেন।

এই পরিস্থিতিতে, ব্রাজিলে আসন্ন নির্বাচনের দিকে নজর রাখছেন সবাই। রাষ্ট্রপতি লুইজ ইনাসিও লুলা দা সিলভা পুনরায় প্রতিদ্বন্দ্বিতার ঘোষণা দিয়েছেন। তবে ডানপন্থী দলের সমালোচনার মুখোমুখি হচ্ছেন।

ব্রাজিল সরকার জানিয়েছে, অপরাধী দলগুলোকে সরাসরি সন্ত্রাসী হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে না, যা দেশীয় রাজনৈতিক বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে।

আগামী সপ্তাহে রিও ডি জেনিরোতে আন্তর্জাতিক সম্মেলন এবং নভেম্বর থেকে আমাজনের বেলেমে জলবায়ু শীর্ষ সম্মেলন-৩০ অনুষ্ঠিত হবে। এই সম্মেলনে বিশ্বনেতারা অংশ নেবেন। পুলিশি অভিযানকে এই বৈশ্বিক ইভেন্টের প্রেক্ষাপটেও দেখা হচ্ছে।

ইত্তেফাক/কেএইচ

বিষয়:

বিশ্ব সংবাদ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

সুদানের আল-ফাশারে গণহত্যার তদন্ত করছে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত

নেপালের হিমালয়ে তুষারধসে তিন পর্বতারোহীর মৃত্যু, নিখোঁজ ৮

ইসরায়েলের প্রতি সমর্থন ত্যাগ না করলে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সহযোগিতা নয়: খামেনি

সুদানের সংঘাতে আরব আমিরাত ও ইসরায়েল গভীরভাবে জড়িত: বিশ্লেষক

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

বারবার প্রাকৃতিক দুর্যোগ, আফগানিস্তান কেন এতো ভূমিকম্পপ্রবণ

সীমান্তে ভারী অস্ত্র ও মাইন অপসারণ শুরু করেছে থাইল্যান্ড-কম্বোডিয়া

একদিন বাদেই নিউ ইয়র্কে মেয়র নির্বাচন, নাটকীয়ভাবে এগিয়ে মামদানি

ভেনেজুয়েলার কাছে দীর্ঘদিনের পরিত্যক্ত নৌঘাঁটি সংস্কার করছে যুক্তরাষ্ট্র

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng