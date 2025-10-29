সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

বিমানবন্দরে বোর্ডিং ব্রিজে বিমানের ধাক্কা

আপডেট : ২৯ অক্টোবর ২০২৫, ১৯:১৯

সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে একটি লন্ডনগামী বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের বিমান বোর্ডিং ব্রিজে ধাক্কা লেগেছে। এ কারণে ফ্লাইটটি বিলম্বিত হয়েছে। যাত্রীদের নিরাপত্তার কারণে বিকল্প ব্যবস্থায় তাদের পরবর্তীতে বিমানে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

বুধবার (২৯ অক্টোবর) সকাল ১০টা ৩৫ মিনিটে সিলেট থেকে লন্ডনের উদ্দেশে ছেড়ে যাওয়ার কথা ছিল বিজি-২০১ ফ্লাইটের বোয়িং ৭৮৭ ড্রিমলাইনারটির। তবে যাত্রী বোর্ডিং চলাকালীন বিমানটি বোর্ডিং ব্রিজের সাথে ধাক্কা লাগায় এর একটি ইঞ্জিনের অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের প্রকৌশলীরা ইতোমধ্যেই বিমানের প্রযুক্তিগত অবস্থার পরীক্ষা শুরু করেছেন। পরীক্ষার পরই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে, বিমানটি উড্ডয়নের জন্য নিরাপদ কিনা। ক্ষতিগ্রস্ত ইঞ্জিন এবং কাঠামোগত অংশ প্রয়োজন অনুযায়ী মেরামত করা হবে।

সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের পরিচালক হাফিজ উদ্দিন আহমদ জানান, বিমানটির ইঞ্জিন বোর্ডিং ব্রিজে ধাক্কা লাগার সঙ্গে সঙ্গে উড্ডয়ন স্থগিত করা হয়েছে। যাত্রীদের নিরাপত্তা বিবেচনায় বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

পরিচালকের বক্তব্য অনুযায়ী, দুপুর আড়াইটায় বিকল্প বিমানে যাত্রীরা সিলেট থেকে লন্ডনের উদ্দেশে যাত্রা করবেন।

ইত্তেফাক/এনএন

বিষয়:

সারাদেশ বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স সিলেট

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

উখিয়ার কুতুপালংয়ে যুবকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

নিখোঁজের তিনদিন অটোচালকের হাত-পা বাঁধা মরদেহ উদ্ধার

দৌড়ে ট্রেনে উঠতে গিয়ে পা পিছলে বেঁচে গেলেও শেষ রক্ষা হয়নি জালালের

ভাঙ্গায় দ্বিতীয় দিনেও গ্রামবাসীর সংঘর্ষ, আহত ১০

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

চরের ঘাস নয়, চরের জীবন ‘কাইশা’

ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কে ট্রাক চাপায় অটোরিকশার চালক ও যাত্রী নিহত

ঘোড়াঘাটে তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার তালিকায় নেই হিজড়াদের নাম

এনসিপি নেতা নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর কুশপুত্তলিকা দাহ

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng