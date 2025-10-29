দক্ষিণী সিনেমা ইন্ডাস্ট্রির সুপারস্টার রজনীকান্ত ও জনপ্রিয় অভিনেতা ধানুশের বাড়িতে বোমা রাখা আছে—এমন একটি খবর ছড়িয়ে পড়লে চেন্নাইয়ে শুরু হয়েছে তুমুল হুলস্থূল।
ইন্ডিয়া টুডের প্রতিবেদন অনুযায়ী, সোমবার (২৭ অক্টোবর) তামিলনাড়ুর ডেপুটি জেনারেল অব পুলিশের মেইলে এমন হুমকিবার্তা আসে। সঙ্গে সঙ্গে কড়া নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হয় দুই তারকা অভিনেতার চেন্নাইয়ের বাসভবন।
এর আগেও এমন হুমকিবার্তা পেয়েছেন অভিনেতা ইল্লাইরাজা, বিজয়সহ আরও অনেকে। তালিকায় নতুন সংযোজন রজনীকান্ত, ধানুশসহ তামিলনাড়ু কংগ্রেস কমিটির সভাপতি কে সেভালপেরুনথাগাই।
হুমকিবার্তা পাওয়ার পরপরই তৎপর হয়ে ওঠে চেন্নাই পুলিশ। নিরাপত্তা বাড়ানোর পাশাপাশি তদন্ত শুরু হয়। প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে— কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রকাশ্যে আসে সত্য ঘটনা। প্রশাসন আরও জানিয়েছে, এর আগে এভাবে ভুয়া হুমকির শিকার হয়েছিলেন তৃষা কৃষ্ণনের মতো খ্যাতনামা তারকা।
চেন্নাই পুলিশের দাবি, ওই হুমকিবার্তা ভুয়া, যাকে সাইবার প্রতারণার ভাষায়— ‘হোয়াক্স’ মেল বলা হয়। এ রকম ভুয়া মেল যখন-তখন পৌঁছে যাচ্ছে তামিল তারকাদের কাছে। ফলে প্রতিমুহূর্তে নিরাপত্তাহীনতার আশঙ্কায় ভুগছেন তারকারা।
হুমকিবার্তা ভুয়া, এ তথ্য পেয়ে যদিও নিশ্চিন্ত নয় চেন্নাই পুলিশ। তামিলনাড়ুর বোম্ব স্কোয়াড পৌঁছে গিয়েছিল ‘থালাইভা’ এবং তার সাবেক জামাতার বাড়িতে। চিরুনি তল্লাশি চলে উভয় তারকার চেন্নাইয়ের বাড়িতে। তবে, কারো বাড়ি থেকেই সন্দেহজনক কোনো কিছু পাওয়া যায়নি।