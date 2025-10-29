সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

রাতে ডেকে নিল ঘর থেকে, ভোরে পড়েছিল প্রবাসীর ক্ষতবিক্ষত মরদেহ

আপডেট : ২৯ অক্টোবর ২০২৫, ১৪:২৮
শাহজাদপুর থানা। ছবি: সংগৃহীত

সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে সিরাজুল মন্ডল (২৫) নামের এক যুবকের ক্ষতবিক্ষত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

বুধবার (২৯ অক্টোবর) সকালে উপজেলার কৈজুরি ইউনিয়নের পূর্ব চরেকৈজুরি এলাকার রাস্তা থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।

নিহত সিরাজুল মন্ডল উপজেলার কৈজুরি ইউনিয়নের গোপালপুর গ্রামের মৃত শাহাদৎ মন্ডলের ছেলে।

নিহতের পরিবারের সদস্যরা জানান, সিরাজুল দীর্ঘদিন প্রবাসে ছিলেন। সম্প্রতি সময়ে দেশে ফিরেছিলেন তিনি। গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় কেউ একজন তাকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যায়। এরপর রাতে তিনি আর বাড়ি ফেরেননি। বুধবার সকালে স্থানীয় মুসল্লিরা ফজরের নামাজ পড়তে যাওয়ার সময় রাস্তার ওপর সিরজুলের ক্ষতবিক্ষত মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে। পরে তাদের কাছ থেকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ।

নিহত সিরাজুল মন্ডলের ভাই আজিজুল বলেন, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় কেউ একজন তাকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল। রাতে আর বাসায় ফেরেনি সে। সকালে তার মৃত্যুর খবর পাই।

শাহজাদপুর থানার ওসি মো. আছলাম আলী বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। ধারালো ছুরি দিয়ে এলোপাতাড়ি আঘাত করে তাকে হত্যা করা হয়েছে। এ হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের দ্রুত শনাক্ত ও গ্রেপ্তারে কাজ করছে পুলিশ। মামলার প্রস্তুতি চলছে। এ ঘটনায় আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ইত্তেফাক/এপি

বিষয়:

মরদেহ উদ্ধার পুলিশ সিরাজগঞ্জ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

সংঘর্ষে পাথরের মতো ককটেল ছুড়লো দু’পক্ষ, আহত ১০

কুড়িয়ে পাওয়া গুলি দিয়ে খেলতে গিয়ে বিস্ফোরণ, আহত শিশু

ব্যাংক কর্মকর্তাকে পিটিয়ে ভল্টের চাবি ছিনতাই, ৩ ঘণ্টা বন্ধ লেনদেন 

মাটি খুঁড়তেই পিতলের হাঁড়িতে মিললো শতবর্ষী পুরোনো রুপার মুদ্রা

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

উখিয়ার কুতুপালংয়ে যুবকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

নিখোঁজের তিনদিন অটোচালকের হাত-পা বাঁধা মরদেহ উদ্ধার

চরের ঘাস নয়, চরের জীবন ‘কাইশা’

যমুনার ভাঙনে দিশেহারা ৯ গ্রামের মানুষ

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng