সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

এনসিপির নেতৃত্বে গণঅধিকার পরিষদ জোট করবে, সংবাদটি শতভাগ মিথ্যা: রাশেদ খাঁন

আপডেট : ২৯ অক্টোবর ২০২৫, ১৪:৪৫

জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)-র নেতৃত্বে গণঅধিকার পরিষদসহ কয়েকটি রাজনৈতিক দল জোট করছে—এমন খবরকে মিথ্যা দাবি করেছেন গণ অধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খান। তিনি বলেছেন, এনসিপির পক্ষ থেকে যৌথ নেতৃত্বে জোট করার প্রস্তাব এলেও এখনো আলোচনা শেষ হয়নি।

বুধবার (২৯ অক্টোবর) নিজের ফেসবুক পেজে দেওয়া এক পোস্টে রাশেদ খান বলেন, ‘এনসিপির নেতৃত্বে গণ অধিকার পরিষদ জোট করবে—এ খবর শতভাগ মিথ্যা। তবে যৌথ নেতৃত্বে জোট করার প্রস্তাব এনসিপির পক্ষ থেকে এসেছে। কিন্তু আমরা বলেছি, আরও আলোচনা প্রয়োজন।’

তিনি আরও উল্লেখ করেন, এনসিপির সঙ্গে একীভূত হওয়ার আলোচনা গণমাধ্যমে প্রকাশিত হওয়ার পর দলটির কিছু নেতার বক্তব্য ছিল ‘অশোভন, অপরিপক্ব ও অরাজনৈতিক’। তাই পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত আনুষ্ঠানিক জোট নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব নয় বলে জানান রাশেদ খান।

তার ভাষায়, ‘কিছু করতে গেলে উদারতা, আন্তরিকতা প্রয়োজন। আমরা বলেছি, আগে সবার মধ্যে সেই উদারতা ও পরিপক্বতা পরিলক্ষিত হোক, তারপর নির্বাচনী জোটের আলোচনা করা যাবে। রাজনীতি কোনো পুতুল বিয়ে দেওয়ার খেলা নয় যে, বিয়ে দিলাম আর ভেঙে গেল।’

সোশ্যাল মিডিয়া রাজনীতি গণঅধিকার পরিষদ

