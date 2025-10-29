জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রসংসদ নির্বাচন কমিশন গঠন

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (জকসু) ও হল শিক্ষার্থী সংসদ নির্বাচন সম্পাদনের জন্য পাঁচ সদস্যের নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয়েছেগ
বুধবার (২৯ অক্টোবর) বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার অধ্যাপক মো. শেখ গিয়াস উদ্দিন স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ‘জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় এর কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ ও হল শিক্ষার্থী সংসদ সমূহের গঠন ও পরিচালনা বিধিমালা ২০২৫’ এর ১৫ (১) ধারা অনুযায়ী সিন্ডিকেটের অনুমোদন সাপেক্ষে পাঁচ সদস্যর সমন্বয়ে ‘নির্বাচন কমিশন’ গঠন করা হয়েছে।
কমিশনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকর্ম বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোস্তফা হাসান।
এছাড়া নির্বাচন কমিশনারের দায়িত্ব পেয়েছেন চারজন শিক্ষক। তারা হলেন- আইন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মো. শহিদুল ইসলাম, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক কানিজ ফাতেমা কাকলী, কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক মো. জুলফিকার মাহমুদ, ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মো. আনিসুর রহমান ইসলাম।
এর আগে ইউজিসি, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, আইন মন্ত্রণালয় থেকে অনুমোদন পাওয়ার পর সর্বশেষ রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষরে গত ২৭ অক্টোবর বিকেলে জকসুর সংবিধি চূড়ান্ত হয়। শিক্ষার্থীদের আন্দোলন ও দাবির প্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন আনুষ্ঠানিকভাবে জকসু নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণা করে। ভোটার তালিকা প্রকাশ, সংশোধন, মনোনয়নপত্র জমা ও যাচাই- সব ধাপ নভেম্বরের মধ্যে সম্পন্ন এবং আগামী ২৭ নভেম্বর ভোট গ্রহণের কথা রয়েছে।