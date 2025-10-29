সেকশন

গাজায় ইসরায়েলি হামলায় ৩৫ শিশুসহ নিহত ১০০

আপডেট : ২৯ অক্টোবর ২০২৫, ১৪:৪৯
গত ১২ ঘণ্টায় গাজা জুড়ে ইসরায়েলি হামলায় কমপক্ষে ১০০ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। এদের মধ্যে ৩৫ শিশুও রয়েছে।

বুধবার (২৯ অক্টোবর) এ তথ্য নিশ্চিত করেছে গাজার ফিলিস্তিনি সিভিল ডিফেন্স। খবর আল-জাজিরার

প্রতিবেদনে বলা হয়, অবিলম্বে এবং যুদ্ধবিরতির দাবি করার পাশাপাশি- একজন সিভিল ডিফেন্স মুখপাত্র সংস্থাটিকে তার কাজ সম্পাদন করতে সক্ষম করার জন্য জ্বালানি, সরঞ্জাম এবং মৌলিক প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের প্রবেশের অনুমতি দেওয়ার জন্য নিরাপদ মানবিক করিডোর খোলার আহ্বান জানিয়েছেন।

লন্ডনের কিংস কলেজের আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা বিভাগের প্রভাষক রব গেইস্ট পিনফোল্ড বলেন, গাজায় যুদ্ধবিরতি প্রথম দিন থেকেই ভঙ্গুর ছিল, কারণ ইসরায়েল এবং হামাস উভয়ই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উল্লেখযোগ্য চাপের মধ্যে চুক্তিতে সম্মত হয়েছিল। যুদ্ধবিরতি ভঙ্গের জন্য একে অপরকে দোষারোপ করা প্রত্যাশিত ছিলো।

তিনিব আরও বলেন, আমরা যা দেখছি- তা হল এই মুরগির খেলা যেখানে উভয়পক্ষই একে অপরের সীমা পরীক্ষা করার চেষ্টা করছে। একই সাথে সেই ধোঁয়াটে বন্দুকের সন্ধান করছে- যা তাদের যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘনের অজুহাত দেয়।

 

