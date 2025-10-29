সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
‘তুমি শুটিং ইউনিটে না আসলে উত্তেজনা ছড়াবে কে’

আপডেট : ২৯ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:২০
কচি খন্দকার ও হাসান মাসুদ। ছবি: সংগৃহীত

জনপ্রিয় অভিনেতা হাসান মাসুদ স্ট্রোক করে হাসপাতালে ভর্তি আছেন। এদিকে তার অসুস্থতার খবরের পর তার সহকর্মী, ভক্ত ও শুভানুধ্যায়ীদের মধ্যে উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়েছে। বন্ধুর সুস্থতা কামনায় সহ-অভিনেতা ও নির্মাতা কচি খন্দকার একটি আবেগঘন পোস্টও দিয়েছেন। 

মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) দিবাগত রাতে নিজের ফেসবুক পেজে হাসান মাসুদের সঙ্গে নিজের একটি ছবি পোস্ট করে কচি খন্দকার লেখেন, ‘প্রিয় বন্ধু হাসান মাসুদ, তোমাকে সুস্থ হয়ে ফিরে আসতে হবে। অসুস্থতা তোমাকে মানায় না। তোমার স্বতঃস্ফূর্ত ক্যারেকটার আমাদের বিমোহিত করে। তুমি উত্তেজিত হলেই আমাদের ভালো লাগে, অদ্ভুত এক ভালোলাগা তৈরি হয়।’

‘তেল ছাড়া পরোটা’তে একসঙ্গে অভিনয় করেছেন কচি খন্দকার ও হাসান মাসুদ। নাটকটিতে হিসাবরক্ষকের চরিত্রে দেখা যাচ্ছে মাসুদকে। চরিত্রের জন্য প্রশংসিতও হচ্ছেন তিনি। মাছরাঙা টেলিভিশনের এই ধারাবাহিকের সামনে একসঙ্গে শুটিং রয়েছে।

এ নিয়ে নাটকটির পরিচালক কচি খন্দকার ফেসবুক স্ট্যাটাসে লেখেন,‘আমাদের সামনে শুটিং রয়েছে। তোমাকে ছাড়া কীভাবে শুটিং হবে? তুমি শুটিং ইউনিটে না আসলে উত্তেজনা ছড়াবে কে? অসাধারণ তোমার উপস্থিতি! তুমি আমাদের প্রাণ। তুমি আমাদের শক্তি। তুমি আমাদের ভালোবাসা। প্লিজ, রোগকে সম্পূর্ণ নির্মূল করে ফিরে আসো আমাদের অ্যাকাউন্টেড মকবুল সাহেব। আমাদের সবার প্রিয় হাসান মাসুদ।’

কচি খন্দকারের এই পোস্টটি মুহূর্তের ভাইরাল হয়। সহকর্মী ও দর্শকরা মন্তব্যে আবেগপ্রবণ প্রতিক্রিয়া জানিয়ে হাসান মাসুদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করছেন।

বর্তমানে হাসান মাসুদ সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। তার স্ত্রী সানজিদা শিমুল জানালেন, আপাতত চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে থাকতে হবে।

প্রসঙ্গত, সোমবার রাতে হাসান মাসুদ হঠাৎ মাথাব্যথা ও খিঁচুনি অনুভব করলে তাকে হাসপাতালে নেওয়া হয়। চিকিৎসকরা জানান, তিনি ইস্কেমিক স্ট্রোক ও মাইল্ড হার্ট অ্যাটাকে আক্রান্ত হয়েছেন।

ইত্তেফাক/এনটিএম

