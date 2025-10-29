সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

নুরুল হক নুর

‘জামায়াত, এনসিপিকে গুরুত্ব দিয়ে অন্তর্বর্তী সরকার অন্য দলের সঙ্গে প্রতারণা করেছে’

আপডেট : ২৯ অক্টোবর ২০২৫, ১৬:১২
জাতীয় প্রেসক্লাবে এক প্রকাশনা অনুষ্ঠানে গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর। ছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া

নির্বাচনের আগে গণভোটের কথা বলা মূলত জনগণকে ব্লাফ, আইওয়াশ করার জন্য কিনা বোঝা যাচ্ছে না। এমন মন্তব্য করেছেন গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর। তিনি বলছেন, ‘জামায়াত, এনসিপিকে গুরুত্ব দিয়ে অন্তর্বর্তী সরকার অন্যান্য দলের সঙ্গে প্রতারণা করেছে।’

বুধবার (২৯ অক্টোবর) জাতীয় প্রেসক্লাবে এক প্রকাশনা অনুষ্ঠানে নুর এসব কথা বলেন। জাতীয় নির্বাচনের আগে আরেকটা গণভোটের প্রেক্ষাপট আছে কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি।

নুর বলেন, ‘গণঅধিকার পরিষদ নতুন বছরের নতুন মাসের প্রথম সপ্তাহে নির্বাচন চায়। জানুয়ারিতে নির্বাচন হতে পারে, কেনো ফেব্রুয়ারিতে যেতে হবে। এর আগেই সম্ভব। হীনস্বার্থের জন্য বিভাজনের পথ পরিহারের আহ্বানও জানান তিনি।’

ইত্তেফাক/এটিএন

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

সরকারের ভেতরে একটা অংশ নির্বাচন বানচালের পাঁয়তারা করছে: আখতার

বিএনপির মনোনয়ন তালিকায় নাম নেই দুদু, আলাল ও সালামের

রাজনৈতিক উত্তরণের জন্য প্রয়োজন ন্যূনতম জাতীয় ঐকমত্য: জোনায়েদ সাকি

প্রাথমিক ঘোষণায় যেসব আসনে প্রার্থী দেয়নি বিএনপি

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

গণসংহতি আন্দোলনের ৫৫ সদস্যের কেন্দ্রীয় কমিটি নির্বাচিত

কোনো দলের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়ে ঐকমত্য হলে জোট হতে পারে: সারজিস আলম

বিএনপির মনোনয়ন বঞ্চিত তরুণদের এনসিপিতে স্বাগত জানালেন নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী

রাজশাহীর দুই আসনে নতুন মুখ, বাকিগুলোতে পুরোনো

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng