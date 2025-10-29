‘জামায়াত, এনসিপিকে গুরুত্ব দিয়ে অন্তর্বর্তী সরকার অন্য দলের সঙ্গে প্রতারণা করেছে’

নির্বাচনের আগে গণভোটের কথা বলা মূলত জনগণকে ব্লাফ, আইওয়াশ করার জন্য কিনা বোঝা যাচ্ছে না। এমন মন্তব্য করেছেন গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর। তিনি বলছেন, ‘জামায়াত, এনসিপিকে গুরুত্ব দিয়ে অন্তর্বর্তী সরকার অন্যান্য দলের সঙ্গে প্রতারণা করেছে।’
বুধবার (২৯ অক্টোবর) জাতীয় প্রেসক্লাবে এক প্রকাশনা অনুষ্ঠানে নুর এসব কথা বলেন। জাতীয় নির্বাচনের আগে আরেকটা গণভোটের প্রেক্ষাপট আছে কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি।
নুর বলেন, ‘গণঅধিকার পরিষদ নতুন বছরের নতুন মাসের প্রথম সপ্তাহে নির্বাচন চায়। জানুয়ারিতে নির্বাচন হতে পারে, কেনো ফেব্রুয়ারিতে যেতে হবে। এর আগেই সম্ভব। হীনস্বার্থের জন্য বিভাজনের পথ পরিহারের আহ্বানও জানান তিনি।’