সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
বিচার বিভাগ নিয়ে বক্তব্য দেওয়ার ক্ষেত্রে উপদেষ্টাদের সতর্ক থাকা উচিত: কায়সার কামাল

আপডেট : ২৯ অক্টোবর ২০২৫, ১৬:৪০
বিএনপির আইন সম্পাদক ব্যারিস্টার কায়সার কামাল

বিচার বিভাগ নিয়ে জনসম্মুখে বক্তব্য দেয়ার ক্ষেত্রে উপদেষ্টাদের সতর্ক থাকা উচিত বলে মনে করেন বিএনপির আইন সম্পাদক ব্যারিস্টার কায়সার কামাল।

বুধবার (২৯ অক্টোবর) দুপুরে তিনি এ কথা বলেন।

ব্যারিস্টার কায়সার কামাল বলেন, আইন উপদেষ্টার কথায় মনে হচ্ছে বিচার বিভাগ এখনও নির্বাহী বিভাগের হস্তক্ষেপ মুক্ত হয়নি। জামিন বিষয়ে আইন উপদেষ্টা যে বক্তব্য দিয়েছেন, জুডিশিয়ারি নিয়ে পাবলিকলি এ ধরনের বক্তব্য সমীচীন হয়নি।

তিনি আরও বলেন, সংসদ ২৭০ দিনে ব্যর্থ হলে জুলাই সনদ স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত হবে বলে করা মন্তব্য একটি উদ্ভট মন্তব্য।

