বিচার বিভাগ নিয়ে বক্তব্য দেওয়ার ক্ষেত্রে উপদেষ্টাদের সতর্ক থাকা উচিত: কায়সার কামাল

বিচার বিভাগ নিয়ে জনসম্মুখে বক্তব্য দেয়ার ক্ষেত্রে উপদেষ্টাদের সতর্ক থাকা উচিত বলে মনে করেন বিএনপির আইন সম্পাদক ব্যারিস্টার কায়সার কামাল।
বুধবার (২৯ অক্টোবর) দুপুরে তিনি এ কথা বলেন।
ব্যারিস্টার কায়সার কামাল বলেন, আইন উপদেষ্টার কথায় মনে হচ্ছে বিচার বিভাগ এখনও নির্বাহী বিভাগের হস্তক্ষেপ মুক্ত হয়নি। জামিন বিষয়ে আইন উপদেষ্টা যে বক্তব্য দিয়েছেন, জুডিশিয়ারি নিয়ে পাবলিকলি এ ধরনের বক্তব্য সমীচীন হয়নি।
তিনি আরও বলেন, সংসদ ২৭০ দিনে ব্যর্থ হলে জুলাই সনদ স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত হবে বলে করা মন্তব্য একটি উদ্ভট মন্তব্য।