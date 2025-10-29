টেকনাফের গহীন পাহাড় থেকে নারী-শিশুসহ ২৪ জিম্মি উদ্ধার

কক্সবাজারের টেকনাফের গহীন পাহাড় থেকে অপহরণ ও মানবপাচারের উদ্দেশ্যে জিম্মি করে রাখা নারী-পুরুষ ও শিশুসহ ২৪ জনকে উদ্ধার করেছে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব-১৫)।
বুধবার (২৯ অক্টোবর) বিকেলে বিষয়টি নিশ্চিত করেন র্যাব-১৫ এর মিডিয়া কর্মকর্তা সহকারী পুলিশ সুপার আ. ম. ফারুক।
তিনি জানান, সাম্প্রতিক সময়ে কক্সবাজার উপকূলে সক্রিয় হয়ে উঠেছে মানবপাচারকারী চক্র। এ কারণে র্যাব গোয়েন্দা নজরদারি ও মানবপাচারবিরোধী অভিযান জোরদার করেছে।
এরই ধারাবাহিকতায় ২৯ অক্টোবর রাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সিপিসি-২ (হোয়াইক্যং ক্যাম্প) ও সিপিসি-১ (টেকনাফ ক্যাম্প) র্যাব-১৫ এর একটি যৌথ দল বাহারছড়া উত্তর শীলখালীর গহীন পাহাড়ে অভিযান চালায়। প্রায় তিন ঘণ্টা টানা চিরুনি অভিযানের পর র্যাব সদস্যরা মালয়েশিয়া নেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে জিম্মি করে রাখা মোট ২৪ জন রোহিঙ্গাকে উদ্ধার করে।
উদ্ধারকৃতদের মধ্যে ৪ জন পুরুষ, ১০ জন নারী ও ১০ জন শিশু রয়েছে। তবে র্যাবের উপস্থিতি টের পেয়ে মানবপাচারকারী চক্রের সদস্যরা কৌশলে পালিয়ে যায়।
র্যাব জানায়, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা গেছে—উখিয়ার বিভিন্ন রোহিঙ্গা ক্যাম্প থেকে ৩–৪ দিন আগে ওই ২৪ জনকে মালয়েশিয়া পাচারের আশ্বাসে টেকনাফের উত্তর শীলখালী পাহাড়ে নিয়ে আসে দালাল চক্রের সদস্যরা। সেখানে রোকসানার নামে এক নারীর পাহাড়ি ঘরে তাদের জোরপূর্বক আটকে রাখা হয়।
জিজ্ঞাসাবাদে পাচারকারী চক্রের পাঁচজন সদস্যের পরিচয় শনাক্ত করা গেছে। এ ঘটনায় সংশ্লিষ্ট পাচারকারীদেরসহ আরও ৬–৭ জনকে অজ্ঞাতনামা আসামি করে টেকনাফ মডেল থানায় মামলা দায়েরের প্রক্রিয়া চলছে বলে জানিয়েছে র্যাব।