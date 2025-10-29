হাসিনার ‘প্লট দুর্নীতি’: সাবেক রাজউক সদস্য খুরশীদ আত্মসমর্পণের পর কারাগারে

রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (রাজউক) পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পে সরকারি প্লট বরাদ্দে অনিয়ম ও ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগে দায়ের করা মামলায় রাজউকের সাবেক সদস্য (এস্টেট ও ভূমি) মোহাম্মদ খুরশীদ আলম আত্মসমর্পণ করেছেন।
বুধবার (২৯ অক্টোবর) ঢাকার বিশেষ জজ আদালত–৫ এর বিচারক মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল মামুনের আদালতে তিনি আত্মসমর্পণ করে জামিনের আবেদন করেন। শুনানি শেষে আদালত তার জামিন আবেদন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।
খুরশীদ আলমের পক্ষে শুনানি করেন অ্যাডভোকেট শাহিনুর ইসলাম। অন্যদিকে দুদকের পক্ষে প্রসিকিউটর সুলতান মাহমুদ জামিনের বিরোধিতা করেন।
দুদক সূত্র জানায়, খুরশীদ আলম হচ্ছেন সেই তিন মামলার এক আসামি, যেখানে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ ২৩ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হয়েছে। অভিযোগে বলা হয়, পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পে যোগ্যতার মানদণ্ড পূরণ না করেও প্রভাব খাটিয়ে ১০ কাঠা করে সরকারি প্লট বরাদ্দ নেওয়া হয়েছে।
একই দিনে মামলার তিনজন সাক্ষী আদালতে উপস্থিত হয়ে সাক্ষ্য দিয়েছেন।
এর আগে গত ৩১ জুলাই ঢাকার বিশেষ জজ আদালত–৫ শেখ হাসিনাসহ ২৩ জনের বিরুদ্ধে তিন মামলায় অভিযোগ গঠন করেন। বাকি তিন মামলার অভিযোগ গঠন হয় ঢাকার বিশেষ জজ আদালত–৪–এ।
এসব মামলার মধ্যে—
-
একটিতে আসামি শেখ হাসিনা, তার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয় ও আরও ১৫ জন,
-
আরেকটিতে শেখ হাসিনা, মেয়ে সায়মা ওয়াজেদ পুতুল ও আরও ১৬ জন,
-
অপর মামলায় শেখ রেহানা, তার মেয়ে টিউলিপ রিজওয়ানা সিদ্দিক, ছেলে রাদওয়ান মুজিব সিদ্দিক, আজমিনা সিদ্দিকসহ আরও কয়েকজন আসামি।
পলাতক থাকায় এসব মামলায় শেখ হাসিনাসহ অন্যান্য আসামিদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি রয়েছে।
দুদক গত জানুয়ারিতে পৃথক ছয়টি মামলা দায়ের করে। অভিযোগে বলা হয়, সরকারি ক্ষমতার অপব্যবহার করে পূর্বাচল আবাসন প্রকল্পের ২৭ নম্বর সেক্টরে ১০ কাঠা করে প্লট বরাদ্দ নেন আসামিরা, যদিও তাঁরা সে যোগ্যতা অর্জন করেননি।