সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

১৫ নভেম্বরের মধ্যে নির্বাচনী প্রস্তুতি শেষ করার তাগিদ

আপডেট : ২৯ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:৫২
সংবাদ সম্মেলনে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম। ছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া

 প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস আগামী ১৫ নভেম্বরের মধ্যে নির্বাচনের নিরাপত্তা নিশ্চিতে সব প্রস্তুতি শেষ করার নির্দেশ দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম।  আগামী ডিসেম্বরে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হবে বলেও জানিয়েছেন তিনি।

বুধবার (২৯ অক্টোবর) বিকেলে এক সংবাদ সম্মেলনে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম এ তথ্য জানিয়েছেন। এর আগে বুধবার দুপুরে ঢাকায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় নির্বাচন প্রস্তুতি নিয়ে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

বৈঠকে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলমসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষার কাজে নিয়োজিত বিভিন্ন বাহিনীর প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রেস সচিব শফিকুল আলম বলেন, ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে হতে পারে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। আগামী ১ নভেম্বর থেকে নির্বাচনকালীন পদায়ন শুরু হবে। তবে এবারের নির্বাচনে গত ৩ নির্বাচনে দায়িত্ব পালন করা কর্মকর্তাদের রাখা হবে না।

ইত্তেফাক/এটিএন

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

১২০ জনের বেশি অবৈধ বাংলাদেশিকে ফেরত পাঠিয়েছে ইতালি

শর্তসাপেক্ষে ১০৮৯ স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদ্রাসা এমপিওভুক্তের অনুমোদন দিল সরকার

বর্তমান আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সন্তোষজনক, সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন সম্ভব: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

‘আপনি বেশি কথা বলেন, আদালত বিব্রত হয়’: আইনজীবী আমির হোসেনকে ট্রাইব্যুনাল

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

নভেম্বর মাস থেকেই কমতে পারে তাপমাত্রা, আশঙ্কা আরেকটি ঘূর্ণিঝড়ের

ঐকমত্য কমিশন প্রতারণা করেনি, এক দিন সত্য বের হবে: বদিউল আলম

ঢাকা ওয়াসার এমডি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি স্থগিত করল হাইকোর্ট

লঘুচাপের প্রভাবে উপকূলে জোয়ারের উচ্চতা বাড়ার আভাস

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng