রাশিয়ার বৈদেশিক গোয়েন্দা পরিষেবা (এসভিআর) দাবি করেছে, ফ্রান্স ইউক্রেনে ২০০০ সৈন্য ও অফিসারের একটি দল মোতায়েনের প্রস্তুতি নিচ্ছে। মঙ্গলবার (২৯ অক্টোবর) সংস্থাটির এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'বর্তমানে সৈন্যবাহিনীর সদস্যরা ইতোমধ্যেই ইউক্রেন সংলগ্ন পোলিশ সীমান্ত অঞ্চলে অবস্থান করছে, নিবিড় যুদ্ধ প্রশিক্ষণ নিচ্ছে, অস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জাম গ্রহণ করছে। অদূর ভবিষ্যতে ইউক্রেনের কেন্দ্রীয় অঞ্চলে তাদের স্থানান্তরের পরিকল্পনা করা হয়েছে।'
এসভিআর আরও বলেছে, ফ্রান্সের হাসপাতালগুলো আহত সৈন্যদের গ্রহণের জন্য শত শত অতিরিক্ত শয্যা তৈরি করে দ্রুত ক্ষমতা বৃদ্ধি করছে। ডাক্তাররা মাঠের পরিস্থিতির জন্য বিশেষায়িত চিকিৎসা প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন।
সংস্থার বিবৃতিতে আরও বলা হয়, 'ম্যাক্রোঁ নেপোলিয়নের 'লরেডি' স্বপ্ন দেখার জন্য পরিচিত। তবে ইতিহাস সম্পর্কে তার অধ্যয়ন লজ্জাজনকভাবে দুর্বল। তিনি কেবল রাশিয়ায় নেপোলিয়নের অভিযানের সমাপ্তি বর্ণনা করে পাঠ্যপুস্তক এড়িয়ে যাননি, বরং সুইডিশ রাজা চার্লস দ্বাদশের বিশ্বাসঘাতক হেটম্যান ইভান মাজেপার সমর্থনের ওপর নির্ভর করে রাশিয়াকে পরাজিত করার প্রচেষ্টা নিয়ে আলোচনা করা ক্লাসও মিস করেছেন। ম্যাক্রোঁর বিখ্যাত রাশিয়ান ইতিহাসবিদ ভ্যাসিলি ক্লুচেভস্কির বিখ্যাত কথাগুলো মনে রাখা উচিত - ইতিহাস কোনো শিক্ষা দেয় না, এটি কেবল অজ্ঞতাকে শাস্তি দেয়।'