সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

ইউক্রেনে ২০০০ সৈন্য পাঠানোর পরিকল্পনা করছে ফ্রান্স, দাবি রাশিয়ার

আপডেট : ২৯ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:৫৩
ইউক্রনের যুদ্ধক্ষেত্র। ফাইল ছবি

রাশিয়ার বৈদেশিক গোয়েন্দা পরিষেবা (এসভিআর) দাবি করেছে, ফ্রান্স ইউক্রেনে ২০০০ সৈন্য ও অফিসারের একটি দল মোতায়েনের প্রস্তুতি নিচ্ছে। মঙ্গলবার (২৯ অক্টোবর) সংস্থাটির এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'বর্তমানে সৈন্যবাহিনীর সদস্যরা ইতোমধ্যেই ইউক্রেন সংলগ্ন পোলিশ সীমান্ত অঞ্চলে অবস্থান করছে, নিবিড় যুদ্ধ প্রশিক্ষণ নিচ্ছে, অস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জাম গ্রহণ করছে। অদূর ভবিষ্যতে ইউক্রেনের কেন্দ্রীয় অঞ্চলে তাদের স্থানান্তরের পরিকল্পনা করা হয়েছে।'

এসভিআর আরও বলেছে, ফ্রান্সের হাসপাতালগুলো আহত সৈন্যদের গ্রহণের জন্য শত শত অতিরিক্ত শয্যা তৈরি করে দ্রুত ক্ষমতা বৃদ্ধি করছে। ডাক্তাররা মাঠের পরিস্থিতির জন্য বিশেষায়িত চিকিৎসা প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন।

সংস্থার বিবৃতিতে আরও বলা হয়, 'ম্যাক্রোঁ নেপোলিয়নের 'লরেডি' স্বপ্ন দেখার জন্য পরিচিত। তবে ইতিহাস সম্পর্কে তার অধ্যয়ন লজ্জাজনকভাবে দুর্বল। তিনি কেবল রাশিয়ায় নেপোলিয়নের অভিযানের সমাপ্তি বর্ণনা করে পাঠ্যপুস্তক এড়িয়ে যাননি, বরং সুইডিশ রাজা চার্লস দ্বাদশের বিশ্বাসঘাতক হেটম্যান ইভান মাজেপার সমর্থনের ওপর নির্ভর করে রাশিয়াকে পরাজিত করার প্রচেষ্টা নিয়ে আলোচনা করা ক্লাসও মিস করেছেন। ম্যাক্রোঁর বিখ্যাত রাশিয়ান ইতিহাসবিদ ভ্যাসিলি ক্লুচেভস্কির বিখ্যাত কথাগুলো মনে রাখা উচিত - ইতিহাস কোনো শিক্ষা দেয় না, এটি কেবল অজ্ঞতাকে শাস্তি দেয়।'

ইত্তেফাক/এসকে

বিষয়:

ইউরোপ ফ্রান্স রাশিয়া বিশ্ব সংবাদ ইউক্রেন রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

সুদানের আল-ফাশারে গণহত্যার তদন্ত করছে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত

নেপালের হিমালয়ে তুষারধসে তিন পর্বতারোহীর মৃত্যু, নিখোঁজ ৮

ইসরায়েলের প্রতি সমর্থন ত্যাগ না করলে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সহযোগিতা নয়: খামেনি

সুদানের সংঘাতে আরব আমিরাত ও ইসরায়েল গভীরভাবে জড়িত: বিশ্লেষক

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

বারবার প্রাকৃতিক দুর্যোগ, আফগানিস্তান কেন এতো ভূমিকম্পপ্রবণ

সীমান্তে ভারী অস্ত্র ও মাইন অপসারণ শুরু করেছে থাইল্যান্ড-কম্বোডিয়া

একদিন বাদেই নিউ ইয়র্কে মেয়র নির্বাচন, নাটকীয়ভাবে এগিয়ে মামদানি

ভেনেজুয়েলার কাছে দীর্ঘদিনের পরিত্যক্ত নৌঘাঁটি সংস্কার করছে যুক্তরাষ্ট্র

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng