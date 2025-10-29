সারাদেশে ভিক্ষাবৃত্তি বন্ধে সমাজসেবা কার্যালয় কাজ করছে: ধর্ম উপদেষ্টা

ধর্ম উপদেষ্টা আ ফ ম খালিদ হোসেন বলেছেন, বিগত অর্থ বছরে সরকার ৪ কোটি অসহায় দুস্থ মানুষের পাশে দাড়িয়েছে। সমাজের অনাথ, দুস্থ, বিধবা, প্রতিবন্ধী মানুষকে সহায়তা করা সরকারের দায়িত্ব। সরকার তৃতীয় লিঙ্গের মানুষকে সহায়তা করবে, কিন্তু কোনো সমকামীকে সহায়তা করবে না। সারাদেশে ভিক্ষাবৃত্তি বন্ধে সমাজসেবা কার্যালয় কাজ করছে।
বুধবার (২৯ অক্টোবর) চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ, দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদ এবং বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ থেকে প্রাপ্ত এককালীন আর্থিক অনুদানের চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
সমাজসেবা কার্যালয়ের মাধ্যমে সরকার সমাজের দুস্থ ও অসহায় মানুষকে সহায়তা করছে জানিয়ে ধর্ম উপদেষ্টা বলেন, সারাদেশে মেডিকেলগুলোতে অসহায় রোগীদের ওষুধ কেনার জন্য সরকার বছরে ২৪ কোটি টাকা সহায়তা করে। চট্টগ্রামের বিভিন্ন এতিমখানা ও অনাথ আশ্রমগুলোতে ১৩ হাজার শিশুকে অর্থ সহায়তা, ৯৭ হাজার প্রতিবন্ধীকে সহায়তার আওতায় আনা হয়েছে।
অসহায় মানুষের সহায়তায় বিত্তশালীদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, চট্টগ্রামে অনেক বড় বড় মানুষ আছেন। তাদের মন বিশাল। কোনো অসহায় মানুষকে একবেলা আহার করিয়ে যে প্রশান্তি পাওয়া যায়, তা অন্য কোনো কাজে পাওয়া যায় না। তাই সমাজের প্রান্তিক অসহায় মানুষের পাশে বিত্তশালীদের দাঁড়ানোর আহ্বান জানাচ্ছি।
ধর্ম উপদেষ্টা বলেন, চট্টগ্রাম সমাজসেবা কার্যালয় অসহায় দুস্থদের জন্য মানবিক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ইউরোপে কোনো মানুষ সকালের নাস্তার জন্য তিনটি বার্গার কিনলে একটি চ্যারিটির জন্য রেখে দেয়, যাতে কোনো অসহায় মানুষ আসলে সেখান থেকে নিতে পারে। আমাদেরও এই শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে।
চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসক সাইফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের উপ-পরিচালক মো. ফরিদুল আলম প্রমুখ।