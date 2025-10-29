সাভারে ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি ও সিটি ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীদের মধ্যে সংঘর্ষ, হামলা ও শিক্ষার্থী জিম্মির ঘটনায় থানায় পাল্টাপাল্টি মামলা করেছে উভয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। সাভার মডেল থানায় দায়ের হওয়া পৃথক দুটি মামলায় ১ জনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাতনামা ১ হাজার ২৫০ জনকে আসামি করা হয়েছে।
মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) রাতে বিশ্ববিদ্যালয় দুটির প্রশাসনিক কর্মকর্তারা পৃথকভাবে অভিযোগ দাখিল করলে তা মামলা হিসেবে রেকর্ড করে পুলিশ। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সাভার মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ জুয়েল মিঞা।
তিনি বলেন, সিটি ইউনিভার্সিটি ও ড্যাফোডিল ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষ পৃথকভাবে মামলা করেছে। সিটি ইউনিভার্সিটির রেজিস্ট্রার অধ্যাপক মীর আক্তার হোসেন বাদী হয়ে মামলা করেছেন। এ মামলায় ১ জনের নাম উল্লেখ করে অজ্ঞাত ১ হাজারজনকে আসামি করা হয়েছে। এছাড়া ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা আফতাব উদ্দিন খান বাদী হয়ে মামলা করেছেন। এতে ২৫০ জনকে অজ্ঞাত আসামি করা হয়েছে। মামলা দুটিতে এখন পর্যন্ত কাউকেই গ্রেপ্তার করা হয়নি বলেও জানান ওসি।
এর আগে, সাভারে তুচ্ছ ঘটনার সূত্র ধরে ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি ও সিটি ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভয়াবহ সংঘর্ষ ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। রোববার (২৬ অক্টোবর) রাত ১২টা থেকে ভোর সাড়ে ৪টা পর্যন্ত দফায় দফায় চলে সংঘর্ষ; এতে উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় অর্ধশতাধিক শিক্ষার্থী আহত হন। সংঘর্ষের সময় সিটি ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে অগ্নিসংযোগ, ভাঙচুর ও লুটপাটের ঘটনা ঘটে। এছাড়া ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ১১ শিক্ষার্থীকে সিটি ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে আটকে রেখে নির্যাতন করার অভিযোগ উঠেছে।