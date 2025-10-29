সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

আগে রয়টার্সে শেখ হাসিনার সাক্ষাৎকার পড়ি, পরে মন্তব্য: প্রেস সচিব

আপডেট : ২৯ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:২৭

প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম বলেছেন, শেখ হাসিনার সাক্ষাৎকার গ্রহণ বা প্রচার সংক্রান্ত বিষয়ে মন্তব্য করার এখতিয়ার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের। বুধবার (২৯ অক্টোবর) রাজধানীর ফরেন সার্ভিস অ্যাকাডেমিতে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।

শফিকুল আলম বলেন, ‘আজকের (বুধবার) সাক্ষাৎকার—রয়টার্সে প্রকাশিত—আমরা আগে পড়ব, তারপর এ বিষয়ে মন্তব্য করব।’

তিনি আরও বলেন, ‘আমরা বারবার বলছি—এটা জাতিসংঘের রিপোর্টেও এসেছে যে একবিংশ শতাব্দীতে শেখ হাসিনার মতো ভয়াবহ মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী আর কেউ নেই। আল জাজিরার এক ঘণ্টার ডকুমেন্টারিতেও দেখা গেছে, তিনি নিজেই খুনের নির্দেশ দিচ্ছেন। যারা তার সাক্ষাৎকার নিচ্ছেন, তারা যেন এই প্রেক্ষাপট ভুলে না যান।’

এক প্রশ্নের জবাবে প্রেস সচিব বলেন, ‘আমরা ইন্টারভিউ এখনও দেখি নাই। তবে আওয়ামী লীগ তো কোথাও নাই—দুই-একটা ঝটিকা মিছিল করে, সেই অনুযায়ী কেউ দুই-একটা ডলার পায়।’ তিনি বলেন, ‘আওয়ামী লীগ দাবি করছে ৪০০ জন মারা গেছে। যারা এই অভিযোগ দিচ্ছেন, তারাই দেশের টাকা লুট করে যুক্তরাজ্যের সবচেয়ে দামি আইনজীবী নিয়োগ করেছেন। চুরির টাকায় এসব হচ্ছে, আর কিছু মানুষ আবার সেটি প্রচার করছে।’

আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি প্রসঙ্গে শফিকুল আলম বলেন, ‘আইনশৃঙ্খলা বাহিনী যেকোনও পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রস্তুত আছে।’ নির্বাচন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘দেশে বসে অনেকে নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্র করছে। প্রধান উপদেষ্টা সবাইকে সতর্ক থাকতে বলেছেন। পতিত স্বৈরাচার ও তার দোসররা কখনোই অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন চায় না। তাদের সময়ে তৃণমূল থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত একটি নির্বাচনও সুষ্ঠু হয়নি। এবার লক্ষ্য একটাই—দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে ভালো নির্বাচন আয়োজন করা।’

