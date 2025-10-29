গণভোটের তারিখ ঘোষণায় যত দেরি হবে, জাতীয় নির্বাচন তত সংকটের মধ্যে পড়বে: গোলাম পরওয়ার

অবিলম্বে গণভোটের তারিখ ঘোষণার দাবি জানিয়েছেন জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার। তিনি বলেছেন, গণভোটের তারিখ ঘোষণায় যত দেরি হবে, জাতীয় নির্বাচন তত সংকটের মধ্যে পড়বে।
বুধবার (২৯ অক্টোবর) দুপুরে জাতীয় প্রেস ক্লাবের আবদুস সালাম হলে জামায়াতসহ যুগপৎ আন্দোলনে থাকা দলগুলোর এক যৌথ সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন।
মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, ‘ঐকমত্য কমিশন যে প্রতিবেদন দিয়েছে, সেখানে গণভোটের সময়সীমা স্পষ্ট করা হয়নি। এর মাধ্যমে গণভোটের তারিখ ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। এখন বল সরকারের কোর্টে। সরকারকেই দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হবে।’
তিনি আরও বলেন, ‘যদি ঐকমত্য কমিশন স্পষ্ট করে নভেম্বরে গণভোটের তারিখ ঘোষণা করত, তাহলে জটিলতা তৈরি হতো না। এখন সরকারের দায়িত্ব—দ্রুত গণভোটের তারিখ ঘোষণা করা।’
প্রধান উপদেষ্টার প্রতি আহ্বান জানিয়ে জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল বলেন, ‘জাতিকে সংকটমুক্ত করা এবং রাজনৈতিক অচলাবস্থা দূর করার দায়িত্ব এখন প্রধান উপদেষ্টার। তিনি যেন দ্রুত আলোর দিশা দেন।’
সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মহাসচিব মাওলানা ইউনুছ আহমাদ। তিনি জানান, সমমনা দলগুলো বৃহস্পতিবার নির্বাচন কমিশনে স্মারকলিপি দেবে এবং ৩ নভেম্বর পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল হামিদুর রহমান, খেলাফত মজলিসের মহাসচিব আহমদ আবদুল কাদের, বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টির মহাসচিব মুসা বিন ইযহারসহ সমমনা রাজনৈতিক দলের নেতারা।