সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

গণভোটের তারিখ ঘোষণায় যত দেরি হবে, জাতীয় নির্বাচন তত সংকটের মধ্যে পড়বে: গোলাম পরওয়ার

আপডেট : ২৯ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:৩৬

অবিলম্বে গণভোটের তারিখ ঘোষণার দাবি জানিয়েছেন জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার। তিনি বলেছেন, গণভোটের তারিখ ঘোষণায় যত দেরি হবে, জাতীয় নির্বাচন তত সংকটের মধ্যে পড়বে।

বুধবার (২৯ অক্টোবর) দুপুরে জাতীয় প্রেস ক্লাবের আবদুস সালাম হলে জামায়াতসহ যুগপৎ আন্দোলনে থাকা দলগুলোর এক যৌথ সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন।

মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, ‘ঐকমত্য কমিশন যে প্রতিবেদন দিয়েছে, সেখানে গণভোটের সময়সীমা স্পষ্ট করা হয়নি। এর মাধ্যমে গণভোটের তারিখ ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। এখন বল সরকারের কোর্টে। সরকারকেই দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হবে।’

তিনি আরও বলেন, ‘যদি ঐকমত্য কমিশন স্পষ্ট করে নভেম্বরে গণভোটের তারিখ ঘোষণা করত, তাহলে জটিলতা তৈরি হতো না। এখন সরকারের দায়িত্ব—দ্রুত গণভোটের তারিখ ঘোষণা করা।’

প্রধান উপদেষ্টার প্রতি আহ্বান জানিয়ে জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল বলেন, ‘জাতিকে সংকটমুক্ত করা এবং রাজনৈতিক অচলাবস্থা দূর করার দায়িত্ব এখন প্রধান উপদেষ্টার। তিনি যেন দ্রুত আলোর দিশা দেন।’

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মহাসচিব মাওলানা ইউনুছ আহমাদ। তিনি জানান, সমমনা দলগুলো বৃহস্পতিবার নির্বাচন কমিশনে স্মারকলিপি দেবে এবং ৩ নভেম্বর পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল হামিদুর রহমান, খেলাফত মজলিসের মহাসচিব আহমদ আবদুল কাদের, বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টির মহাসচিব মুসা বিন ইযহারসহ সমমনা রাজনৈতিক দলের নেতারা।

ইত্তেফাক/এএম

বিষয়:

রাজনীতি জামায়াতে ইসলামী মিয়া গোলাম পরওয়ার

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

বিএনপির সম্ভাব্য প্রার্থী তালিকায় নেই নয়ন

২৩৭ আসনে বিএনপির সম্ভাব্য প্রার্থী ঘোষণা, কোন আসনে কে

৫ দাবিতে প্রধান উপদেষ্টাকে স্মারকলিপি দেবে জামায়াতসহ আট দল

‘নৌকা-ধান-লাঙল বুকে নিয়ে কেউ ঘুমায় না, কিন্তু হাতপাখা সবাই বুকের উপর রাখে’

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

দলীয় এমপি-প্রার্থী তালিকা চূড়ান্তে বৈঠক ডেকেছেন তারেক রহমান

পুনরায় সচলের দিনে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সহ-দপ্তর সম্পাদকের পদত্যাগ

ফের কার্যক্রম চালুর ঘোষণার দিনই বৈছাআ সাধারণ সম্পাদকের পদত্যাগ

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সব কমিটি পুনর্বহাল, কার্যক্রম ফের চালু

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng