১৪ মাস কর্মস্থলে অনুপস্থিত, বরখাস্ত ডিবির অতিরিক্ত উপ-কমিশনার

কর্মক্ষেত্রে টানা ১৪ মাস অনুপস্থিত থাকার দায়ে অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিবি) মো. শাহ নূর আলম পাটওয়ারীকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে।
মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগ থেকে এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে এতে স্বাক্ষর করেন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব নাসিমুল গনি।
প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, শাহ নূর আলম পাটওয়ারী বর্তমানে এন্টি টেরোরিজম ইউনিটে সংযুক্ত রয়েছেন এবং এর আগে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের (আরপিএমপি) ডিবিতে অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার হিসেবে কর্মরত ছিলেন।
তিনি ২০২৪ সালের ১৯ আগস্ট থেকে কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়াই কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর বিধি ৩(খ) ও ৩(গ) অনুসারে অসদাচরণ ও পলায়নের অপরাধে অভিযুক্ত হন।
এ কারণে একই বিধির ১২(১) উপবিধি অনুযায়ী তাকে ওই তারিখ থেকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে। বরখাস্তকালীন সময়ে তিনি খোরপোষ ভাতা পাবেন।