পারমাণবিক অস্ত্র বহনে সক্ষম সুপার টর্পেডো পরীক্ষা করেছে রাশিয়া: পুতিন

পারমাণবিক শক্তিচালিত অত্যাধুনিক ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষার পর এবার পারমাণবিক শক্তিচালিত সুপার টর্পেডো 'পোসেইডন'-এর সফল পরীক্ষা চালিয়েছে রাশিয়া।
বুধবার (২৯ অক্টোবর) মস্কোর একটি হাসপাতালে যুদ্ধে আহত সৈন্যদের সঙ্গে আলাপকালে দেশটির প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এ কথা জানান।
পুতিন বলেন, পরীক্ষাটি মঙ্গলবার করা হয়েছে। এটি একটি দুর্দান্ত সাফল্য। পসেইডনের শক্তি সারমাট আন্তঃমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্রকে ছাড়িয়ে গেছে।
পুতিন গত সপ্তাহে একটি পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ মহড়া পরিচালনা করেন। এরপর রোববার তিনি ঘোষণা দিয়েছিলেন, রাশিয়া পারমাণবিক শক্তিচালিত 'বুরেভেস্টনিক' ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্রের সফল পরীক্ষা চালিয়েছে।
মস্কো জানিয়েছে, পরীক্ষা করার সময় ক্ষেপণাস্ত্রটি ১৪ হাজার কিলোমিটার ভ্রমণ করে। এটি প্রায় ১৫ ঘণ্টা ধরে আকাশে উড়েছে।
১৯৭২ সালের অ্যান্টি-ব্যালিস্টিক মিসাইল চুক্তি থেকে একতরফাভাবে বেরিয়ে যায় যুক্তরাষ্ট্র। এরপর থেকে রাশিয়া শক্তিশালী মিসাইলের সফল পরীক্ষা চালিয়ে আসছে। পুতিন ২০১৮ সালে প্রথমবারের মতো 'পোসেইডন' এবং 'বুরেভেস্টনিক' ঘোষণা করেছিলেন।