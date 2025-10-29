সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

পারমাণবিক অস্ত্র বহনে সক্ষম সুপার টর্পেডো পরীক্ষা করেছে রাশিয়া: পুতিন

আপডেট : ২৯ অক্টোবর ২০২৫, ২১:০৪
রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। ছবি: সংগৃহীত

পারমাণবিক শক্তিচালিত অত্যাধুনিক ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষার পর এবার পারমাণবিক শক্তিচালিত সুপার টর্পেডো 'পোসেইডন'-এর সফল পরীক্ষা চালিয়েছে রাশিয়া।

বুধবার (২৯ অক্টোবর) মস্কোর একটি হাসপাতালে যুদ্ধে আহত সৈন্যদের সঙ্গে আলাপকালে দেশটির প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এ কথা জানান।

পুতিন বলেন, পরীক্ষাটি মঙ্গলবার করা হয়েছে। এটি একটি দুর্দান্ত সাফল্য। পসেইডনের শক্তি সারমাট আন্তঃমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্রকে ছাড়িয়ে গেছে।

পুতিন গত সপ্তাহে একটি পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ মহড়া পরিচালনা করেন। এরপর রোববার তিনি ঘোষণা দিয়েছিলেন, রাশিয়া পারমাণবিক শক্তিচালিত 'বুরেভেস্টনিক' ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্রের সফল পরীক্ষা চালিয়েছে।

মস্কো জানিয়েছে, পরীক্ষা করার সময় ক্ষেপণাস্ত্রটি ১৪ হাজার কিলোমিটার ভ্রমণ করে। এটি প্রায় ১৫ ঘণ্টা ধরে আকাশে উড়েছে।

১৯৭২ সালের অ্যান্টি-ব্যালিস্টিক মিসাইল চুক্তি থেকে একতরফাভাবে বেরিয়ে যায় যুক্তরাষ্ট্র। এরপর থেকে রাশিয়া শক্তিশালী মিসাইলের সফল পরীক্ষা চালিয়ে আসছে। পুতিন ২০১৮ সালে প্রথমবারের মতো 'পোসেইডন' এবং 'বুরেভেস্টনিক' ঘোষণা করেছিলেন।

ইত্তেফাক/এসকে

বিষয়:

রাশিয়া বিশ্ব সংবাদ ভ্লাদিমির পুতিন পারমাণবিক অস্ত্র

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

সুদানের আল-ফাশারে গণহত্যার তদন্ত করছে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত

নেপালের হিমালয়ে তুষারধসে তিন পর্বতারোহীর মৃত্যু, নিখোঁজ ৮

ইসরায়েলের প্রতি সমর্থন ত্যাগ না করলে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সহযোগিতা নয়: খামেনি

সুদানের সংঘাতে আরব আমিরাত ও ইসরায়েল গভীরভাবে জড়িত: বিশ্লেষক

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

বারবার প্রাকৃতিক দুর্যোগ, আফগানিস্তান কেন এতো ভূমিকম্পপ্রবণ

সীমান্তে ভারী অস্ত্র ও মাইন অপসারণ শুরু করেছে থাইল্যান্ড-কম্বোডিয়া

একদিন বাদেই নিউ ইয়র্কে মেয়র নির্বাচন, নাটকীয়ভাবে এগিয়ে মামদানি

ভেনেজুয়েলার কাছে দীর্ঘদিনের পরিত্যক্ত নৌঘাঁটি সংস্কার করছে যুক্তরাষ্ট্র

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng