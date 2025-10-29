চাঁদাবাজ, দখলকারী বিএনপির সদস্য হতে পারবেন না: রুহুল কবির রিজভী

বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বলেছেন, যারা সমাজে চাঁদাবাজি, আতঙ্ক সৃষ্টি, নদীর বালু বা অন্যের জমি দখল করেন, তারা বিএনপির সদস্য হতে পারবেন না। বুধবার (২৯ অক্টোবর) দুপুরে নরসিংদীর মাধবদীর একটি রিসোর্টে জেলা বিএনপি আয়োজিত নতুন সদস্য সংগ্রহ ও নবায়ন কর্মসূচির উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে রিজভী এ কথা বলেন।
রিজভী বলেন, ‘যারা সমাজের সজ্জন মানুষ, শিক্ষক, কৃষক, রিটায়ার্ড কর্মকর্তা বা সাধারণ নাগরিক তারা বিএনপির সদস্য হতে পারবেন। তবে শেখ হাসিনার আমলে যারা মানুষ হত্যা ও রক্তপাত ঘটিয়েছেন, তারা যোগ দিতে পারবেন না। শেখ হাসিনা গণতন্ত্রকে ধ্বংস করেছেন।’
রিজভী আরও বলেন, ‘আগামী নির্বাচনে রাজপথে সহজ পথ থাকবে না, অনেক কাটা-কণ্টক অতিক্রম করতে হবে।’
জামায়াতে ইসলামীকে ইঙ্গিত করে তিনি বলেন, ‘চব্বিশের আন্দোলনে অংশ নিলেও বর্তমানে তারা ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করছে। তাদের বক্তব্য শেখ হাসিনার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। যদি নির্বাচনে বাধা হয়, তাহলে পালিয়ে যাওয়া দলের সঙ্গে আপনাদের পার্থক্য কোথায়?’