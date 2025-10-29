সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

চাঁদাবাজ, দখলকারী বিএনপির সদস্য হতে পারবেন না: রুহুল কবির রিজভী

আপডেট : ২৯ অক্টোবর ২০২৫, ২০:৫৬

বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বলেছেন, যারা সমাজে চাঁদাবাজি, আতঙ্ক সৃষ্টি, নদীর বালু বা অন্যের জমি দখল করেন, তারা বিএনপির সদস্য হতে পারবেন না। বুধবার (২৯ অক্টোবর) দুপুরে নরসিংদীর মাধবদীর একটি রিসোর্টে জেলা বিএনপি আয়োজিত নতুন সদস্য সংগ্রহ ও নবায়ন কর্মসূচির উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে রিজভী এ কথা বলেন।

রিজভী বলেন, ‘যারা সমাজের সজ্জন মানুষ, শিক্ষক, কৃষক, রিটায়ার্ড কর্মকর্তা বা সাধারণ নাগরিক তারা বিএনপির সদস্য হতে পারবেন। তবে শেখ হাসিনার আমলে যারা মানুষ হত্যা ও রক্তপাত ঘটিয়েছেন, তারা যোগ দিতে পারবেন না। শেখ হাসিনা গণতন্ত্রকে ধ্বংস করেছেন।’

রিজভী আরও বলেন, ‘আগামী নির্বাচনে রাজপথে সহজ পথ থাকবে না, অনেক কাটা-কণ্টক অতিক্রম করতে হবে।’

জামায়াতে ইসলামীকে ইঙ্গিত করে তিনি বলেন, ‘চব্বিশের আন্দোলনে অংশ নিলেও বর্তমানে তারা ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করছে। তাদের বক্তব্য শেখ হাসিনার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। যদি নির্বাচনে বাধা হয়, তাহলে পালিয়ে যাওয়া দলের সঙ্গে আপনাদের পার্থক্য কোথায়?’

ইত্তেফাক/এএম

বিষয়:

বিএনপি রাজনীতি চাঁদাবাজি রুহুল কবির রিজভী

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

বিএনপির মনোনয়ন তালিকায় নাম নেই দুদু, আলাল ও সালামের

প্রাথমিক ঘোষণায় যেসব আসনে প্রার্থী দেয়নি বিএনপি

বিএনপির মনোনয়ন বঞ্চিত তরুণদের এনসিপিতে স্বাগত জানালেন নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী

চট্টগ্রাম-৭ আসনে ধানের শীষের প্রার্থী হুম্মাম কাদের

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

কুমিল্লার ১১টি আসনে বিএনপির মনোনয়ন পেলেন যারা

২৩৭ আসনের সম্ভাব্য প্রার্থী তালিকায় নেই রুহুল কবির রিজভী

যে যে আসন থেকে লড়বেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্যরা

বিএনপির সম্ভাব্য প্রার্থী তালিকায় নেই নয়ন

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng