সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

দলগুলোর নির্বাচনী ইশতেহারে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি অন্তর্ভুক্তির আহ্বান নোয়াব সভাপতির

আপডেট : ২৯ অক্টোবর ২০২৫, ২১:০৩

সংবাদপত্রের মালিকদের সংগঠন নিউজপেপার ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (নোয়াব) সভাপতি এ কে আজাদ বলেছেন, দেশের গণমাধ্যমের স্বাধীনতা রক্ষায় রাজনৈতিক দলগুলোকে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে হবে। তিনি বলেন, আগামী জাতীয় নির্বাচনের আগে গণমাধ্যম কমিশন গঠন এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার বিষয়টি রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনী ইশতেহারে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

বুধবার ‘বাংলাদেশের গণমাধ্যমে সংস্কার: সুপারিশ, বাস্তবতা ও ভবিষ্যৎ’ শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে এ কে আজাদ এসব কথা বলেন। বৈঠকটি সঞ্চালনা করেন প্রথম আলোর নির্বাহী সম্পাদক সাজ্জাদ শরিফ।

নোয়াব সভাপতি বলেন, নির্বাচনী ইশতেহারে থাকা উচিত এমন একটি ধারা, যাতে সরকার গণমাধ্যমের প্রতিবেদন পর্যালোচনা করবে, সত্য প্রতিবেদন স্বীকার ও সংশোধন করবে, আর ভুল তথ্যও জানাবে। তিনি সতর্ক করেন, ক্ষমতায় বসার পরে দেশের অর্থনীতি ও আইনশৃঙ্খলা ঠিক করা সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার হলেও সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকে কম অগ্রাধিকার না দেওয়ার গুরুত্ব অপরিসীম।

এ কে আজাদ বলেন, “দেশের ভালো শিক্ষার্থী এখন আর সাংবাদিকতায় আসতে চায় না। সাংবাদিকদের আর্থিক ও সামাজিক নিরাপত্তা দুর্বল। অসুস্থ হলে ভালো চিকিৎসা পাওয়া যায় না, পরিবারে খরচও জটিল। সংবাদপত্রের খরচ ও বিক্রয় মূল্যের পার্থক্য, হকার কমিশন এবং সরকারি বিজ্ঞাপনের বিল না পেয়ে পত্রিকাগুলো টিকে থাকা কঠিন হয়ে পড়ে।”

তিনি আরও বলেন, অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের সময় সাংবাদিকদের নিরাপত্তা নেই। জেলা পর্যায়ের সাংবাদিকদের ওপর হামলা, হুমকি এবং জেল-হুলিয়া এখনও চলমান।

শেষে এ কে আজাদ বলেন, “সংবাদপত্রের স্বাধীনতা টিকিয়ে রাখলে শুধু সাংবাদিকরাই নয়, ভবিষ্যতের সরকারও এর সুফল পাবে। রাজনৈতিক দলগুলো যদি সত্যিকার অর্থে গণমাধ্যমকে সহযোগিতা করে, তবেই গণতন্ত্র শক্তিশালী হবে।”

ইত্তেফাক/এএম

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

১২০ জনের বেশি অবৈধ বাংলাদেশিকে ফেরত পাঠিয়েছে ইতালি

শর্তসাপেক্ষে ১০৮৯ স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদ্রাসা এমপিওভুক্তের অনুমোদন দিল সরকার

বর্তমান আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সন্তোষজনক, সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন সম্ভব: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

‘আপনি বেশি কথা বলেন, আদালত বিব্রত হয়’: আইনজীবী আমির হোসেনকে ট্রাইব্যুনাল

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

নভেম্বর মাস থেকেই কমতে পারে তাপমাত্রা, আশঙ্কা আরেকটি ঘূর্ণিঝড়ের

ঐকমত্য কমিশন প্রতারণা করেনি, এক দিন সত্য বের হবে: বদিউল আলম

ঢাকা ওয়াসার এমডি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি স্থগিত করল হাইকোর্ট

লঘুচাপের প্রভাবে উপকূলে জোয়ারের উচ্চতা বাড়ার আভাস

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng