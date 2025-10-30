সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

৪৮তম বিশেষ বিসিএসের পদ বাড়ানোর সুযোগ নেই

আপডেট : ৩০ অক্টোবর ২০২৫, ০২:০৮

পদ বাড়িয়ে নিয়োগের দাবিতে চিকিৎসকেরা আন্দোলন করলেও ৪৮তম বিশেষ বিসিএসের পদ আর বাড়ানোর সুযোগ নেই বলে সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

বুধবার (২৯ অক্টোবর) স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানানো হয়।

৪৮তম বিশেষ বিসিএসে পদ বাড়িয়ে নিয়োগের দাবিতে আন্দোলন করছেন চিকিৎসকেরা। মঙ্গলবার রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন তাঁরা।

এমন পরিপ্রেক্ষিতে স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, জনগণের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেওয়া ও চিকিৎসকসংকটের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে ৪৮তম বিশেষ বিসিএসের মাধ্যমে ৩ হাজার ৬ জন সহকারী সার্জন, ২৮০ জন সহকারী ডেন্টাল সার্জনসহ ৩ হাজার ২৮৬ জন চিকিৎসককে নিয়োগের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। ইতিমধ্যে তাঁদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা শেষ হয়েছে। পুলিশ ভেরিফিকেশন শেষে শিগগির তাঁদের নিয়োগ দিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করা হবে।

এতে বলা হয়, ৪৮তম বিসিএস পরীক্ষায় প্রায় ৪১ হাজার চিকিৎসক অংশ নিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে যাঁরা নির্বাচিত হতে পারেননি, তাঁরা এখনো চাকরির জন্য অপেক্ষমাণ। তাঁদের সঙ্গে গত কয়েক মাসে যোগ হয়েছেন আরও ৫ হাজার চিকিৎসক। অপেক্ষমাণ ও নতুন পাস করা প্রায় ৪৩ হাজার চিকিৎসককে সরকারি চাকরির সুযোগ অবারিত রাখা এবং ন্যায়বিচারের স্বার্থে ৪৮তম বিশেষ বিসিএসের পদ আর বাড়ানোর সুযোগ নেই।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ৪৮তম বিশেষ বিসিএসের মাধ্যমে ৩ হাজার পদের জন্য সুপারিশের সিদ্ধান্ত থাকলেও পরে আরও ৫০০টি পদ বাড়ানোর জন্য চাহিদা দেওয়া হয়। তবে এই বিসিএসে ২৮৬টি পদ বাড়িয়েছে সরকার। বিসিএস স্বাস্থ্য ক্যাডারে বর্তমানে সহকারী সার্জনের ৪ হাজার ৮৩৭টি এবং সহকারী ডেন্টাল সার্জনের ১৫০টি শূন্য পদ রয়েছে।

চলমান বিসিএসগুলোতে ৪ হাজার ৫২৩ জন চিকিৎসক নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন। ৪৮তম বিশেষ বিসিএসে সুপারিশপ্রাপ্ত ও চলমান অন্যান্য বিসিএসের চিকিৎসকেরা যোগদান করলে আর কোনো শূন্য পদ থাকবে না। এরপর আরও চিকিৎসকের পদায়ন নিশ্চিত করতে নতুন পদ সৃষ্টি করতে হবে। ৪৪তম, ৪৫তম, ৪৬তম ও ৪৭তম বিসিএস পরীক্ষার কার্যক্রম চলছে।

ইত্তেফাক/এমএএম

বিষয়:

স্বাস্থ্য স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়

সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
