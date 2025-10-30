সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

বিয়ের প্রতিশ্রুতিতে ধর্ষণের অভিযোগে মামলা, এনসিপি নেতা গ্রেপ্তার

আপডেট : ৩০ অক্টোবর ২০২৫, ০০:১০

চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জে বিয়ের প্রতিশ্রুতিতে ধর্ষণের অভিযোগে এক তরুণীর করা মামলায় জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) এক নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। বুধবার সন্ধ্যায় উপজেলার গুপ্টি পূর্ব ইউনিয়নের শ্রীকালিয়া গ্রাম থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। 

গ্রেপ্তার আল আমিন (সৈকত) ফরিদগঞ্জ উপজেলা এনসিপির যুগ্ম সমন্বয়ক। ফরিদগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ শাহ আলম তাঁকে গ্রেপ্তারের বিষয়টি গণমাধ্যমকে নিশ্চিত করেছেন।

অভিযোগকারী তরুণীর বাড়ি জেলার কচুয়া উপজেলায়। তাঁর দাবি, একই দলের কর্মী হওয়ায় আল আমিনের সঙ্গে তাঁর প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এরপর ৫ অক্টোবর তিনি বিয়ের দাবিতে আল আমিনের বাড়িতে অনশনে বসেন। দুদিন অনশনের পর এনসিপির জেলার নেতারা সমাধানের চেষ্টা করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সমাধান হয়নি।

পুলিশ জানায়, পরে বিয়ের প্রতিশ্রুতিতে ধর্ষণের অভিযোগে ২৬ অক্টোবর নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে চাঁদপুর আদালতে মামলার আবেদন করেন ওই তরুণী। আদালত মামলাটি আমলে নিয়ে এনসিপি নেতার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন। পরে আজ সন্ধ্যায় তাঁকে গ্রেপ্তার করে ফরিদগঞ্জ থানা-পুলিশ।

ফরিদগঞ্জ থানার ওসি মোহাম্মদ শাহ আলম বলেন, আদালতের গ্রেপ্তারি পরোয়ানা মূলে আল আমিনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

এদিকে এনসিপির চাঁদপুর জেলা সমন্বয়ক মাহবুব আলম ঘটনাটি মিথ্যা দাবি করে ওই নেতাকে গ্রেপ্তারের নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তিনি বলেন, বিষয়টি গত মাসে তাঁদের জানানো হলে উভয় পক্ষকে নিয়ে আলোচনা হয়। সেখানে অন্তত ১০ জন আইনজীবী ও গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। উভয়ের কথা শুনে কোনো তথ্যপ্রমাণ না পাওয়ায় মেয়ের অভিভাবক তাঁকে বাসায় ফেরত নিয়ে যান। কিন্তু কোনো তদন্ত ছাড়াই মিথ্যা অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

বিষয়:

ধর্ষণ চাঁদপুর

