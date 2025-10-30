প্রতীক ইস্যুতে ইসিকে বিতর্কিত না করতে এনসিপিকে নুরের পরামর্শ

প্রতীক ইস্যুতে নির্বাচন কমিশনকে (ইসি) বিতর্কিত না করতে জাতীয় নাগরিক পার্টিকে (এনসিপি) পরামর্শ দিয়েছেন গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর।
বুধবার (২৯ অক্টোবর) নির্বাচন ভবনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ.এম.এম. নাসির উদ্দিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ পরামর্শ দেন।
নুরুল হক নুর বলেন, আমাদের জানা অনুযায়ী, নির্বাচন কমিশনের গেজেটে না থাকলে সাধারণত কোনো দল প্রতীক পায় না— ওই তালিকার মধ্য থেকেই প্রতীক বাছাই করতে হয়। যেমন আমাদের দলের প্রতীক ‘ট্রাক’, এটা কিন্তু আমরা নিজেরা চয়ন করিনি, কমিশনের বিধিমালা অনুযায়ী সেখান থেকে নির্বাচন কমিশনই আমাদের দিয়েছে। সুতরাং অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলোরও উচিত হবে না নিজেদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট কোনো ইস্যু নিয়ে নির্বাচন কমিশনকে বিতর্কিত করা।
তিনি আরও বলেন, এই নির্বাচন কমিশন কিন্তু ফ্যাসিবাদের পতনের পর বর্তমান অংশীজনদের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতেই গঠিত হয়েছে। এখন পর্যন্ত তারা কোনো জাতীয় বা স্থানীয় নির্বাচন আয়োজন করেনি। তাই তাদের অনিয়ম বা স্বজনপ্রীতির অভিযোগও আমরা দেখিনি। আমরা যদি আগেভাগেই নির্বাচন কমিশনকে বিতর্কিত করে ফেলি, তাহলে তারা একটি ভালো নির্বাচন আয়োজন করতে পারবে না।
নুর বলেন, আমরাও নির্বাচন কমিশনকে বলেছি যে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের এই ঐতিহাসিক পরিবর্তনের সন্ধিক্ষণে তারা যেন মেরুদণ্ড সোজা রেখে সিদ্ধান্ত নেন।
এর আগে, জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) জানায়, তারা প্রতীক হিসেবে ‘শাপলা’, ‘সাদা শাপলা’ বা ‘লাল শাপলা’ দাবি করছে। অন্যথায় তারা নিবন্ধন নেবে না। দলটি ঘোষণা দিয়েছে—শাপলাই হবে তাদের প্রতীক। তবে ইসি জানিয়েছে, নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালায় ‘শাপলা’ প্রতীক নেই; তাই দলটিকে অন্য কোনো প্রতীক বেছে নিতে হবে।
বৈঠকে সিইসির সঙ্গে গণঅধিকার পরিষদের সাত সদস্যের প্রতিনিধি দল অংশ নেয়।