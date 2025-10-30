যত বড় নেতা, তত বেশি দুর্নীতিগ্রস্ত: মিজানুর রহমান আজহারী

জনপ্রিয় ইসলামী আলোচক মিজানুর রহমান আজহারী বলেছেন, আমাদের দেশে যত বড় নেতা, দেখা যায় তত বেশি দুর্নীতিগ্রস্ত, তত বেশি টাকা পাচারের রেকর্ডও তার নামে থাকে। আমাদের দেশে এখন উল্টা হয়ে গেছে, যেখানে নেতাদের আমানতদার হওয়ার কথা, সেখানে সেই গুণটি কমে গেছে।
বুধবার (২৯ অক্টোবর) চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) সমাজবিজ্ঞান অনুষদের মিলনায়তনে মিনার কর্তৃক আয়োজিত সীরাত মাহফিল ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান আলোচকের বক্তব্যে নেতৃত্বের গুণাবলি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে এসব কথা বলেন তিনি।
মিজানুর রহমান আজহারী বলেন, নেতা বলতে অন্যকে প্রভাবিত, ম্যানেজ করার ক্ষমতাকে বোঝায়। আমরা যদি অন্যকে কোনোভাবে প্রভাবিত করতে পারি, তাহলে আমরা নেতা হয়ে উঠতে পারি। আমাদের সমাজে বা রাষ্ট্রের সমস্যাগুলোর কারণ হচ্ছে অদক্ষ নেতৃত্ব। যদি যথাযোগ্য নেতৃত্ব তৈরি করতে পারতাম, তাহলে এই সমস্যাগুলো থাকত না।
তিনি আরো বলেন, আমাদের দেশে অনেক কিছু পরিবর্তন করতে হবে। এই নতুন বাংলাদেশে একটা চমৎকার সময় এসেছে আর ৫৪ বছরেরও আমরা এ সুযোগ পাব না। এই জন্য আমাদের উচিত রাসূল (সা.) এর জীবনী থেকে শিক্ষা নেওয়া। আমাদের নেতাদের আমানতদার হতে হবে, নেতাকে আস্থার জায়গা তৈরি করে নিতে হবে। যেমন রাসূল (সা.) ধীরে ধীরে তা তৈরি করে নিয়েছিলেন।
আমানতদারিতার প্রসঙ্গে রাসূল (সা.)-এর জীবনের উদাহরণ টেনে তিনি বলেন, হয়রত মুহাম্মদ (স.) নবুয়ত প্রাপ্তির আগে খাদিজা (রা.) সঙ্গে পার্টনারশিপে ব্যবসা করতেন। খাদিজা (রা.) ইনভেস্ট করতেন আর ওনি (সা.) শ্রম দিতেন। ব্যবসার কাজে নবীজি (সা.) যখন সিরিয়ায় গিয়েছিলেন, তখন খাদিজা (রা.) তাঁর ব্যবসার আচরণ পর্যবেক্ষণের জন্য ওই কাফেলাতে মাইসারা নামে এক বিশ্বস্ত বান্ধবীকে পাঠান। পরে সিরিয়া থেকে ফিরে মাইসারা খাদিজা (রা.)কে নবীজি (সা.)-এর সততা ও আমানতদাদিতার এমন পজিটিভ কথা বলেন যে, খাদিজা (রা.) নবীজি (সা.)কে বিয়ে প্রস্তাব দেন। আমাদের নেতাদের এমনই সততা ও আমানতদার হতে হবে।
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী মুজাহিদুল ইসলামের সঞ্চালনায় সীরাত মাহফিলে সভাপতিত্ব করেন চবির আরবি বিভাগের অধ্যাপক ড. আ ক ম আবদুল কাদের। প্রধান অতিথি ছিলেন চবি উপ-উপাচার্য (একাডেমিক) অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ শামীম উদ্দিন খান ও বিশেষ অতিথি উপ-উপাচার্য (প্রশাসনিক) অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ কামাল উদ্দিন। মাহফিলে আরো বক্তব্য দেন চবির সমাজ বিজ্ঞান অনুষদের ডিন ড. এনায়েত উল্লাহ পাটোয়ারী, আরবি বিভাগের সভাপতি গিয়াস উদ্দীন তালুকদার, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. মুমতাজ উদ্দীন কাদেরী, অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ এনামুল হকসহ চাকসুর ভিপি ইব্রাহিম হোসেন রনি, মিনারের সভাপতি মোহাম্মদ আলী ও সহসভাপতি মোহাম্মদ পারভেজ।