সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করলো চবি ছাত্রদল

আপডেট : ৩০ অক্টোবর ২০২৫, ০২:২১

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (চবি) শাখা ছাত্রদলের ৪২০ সদস্যের পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। আংশিক কমিটি ঘোষণার দুই বছর আড়াই মাস পর ঘোষণা করা হলো পূর্ণাঙ্গ কমিটি।

বুধবার (২৯ অক্টোবর) রাত দশটায় কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব ও সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দীন নাছির এ কমিটি অনুমোদন করেন।

ঘোষিত এই কমিটিতে সহ-সভাপতি পদে ৫৫ জন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক পদে ৯২ জন, সহ-সাধারণ সম্পাদক পদে ৬৩ জন,  সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক পদে ৬৪ জন এবং সদস্য পদে ৬২ জন রয়েছেন।

এর আগে ২০২৩ সালের ১১ আগস্ট পাঁচ সদস্যের আংশিক কমিটি ঘোষণা করা হয়। কমিটিতে ২০০৮-০৯ শিক্ষাবর্ষের রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী আলাউদ্দিন মহসিনকে সভাপতি ও ২০০৯-১০ শিক্ষাবর্ষের একই বিভাগের শিক্ষার্থী আব্দুল্লাহ আল নোমানকে সাধারণ সম্পাদক করা হয়।

এ ছাড়া কমিটিতে ২০০৯-১০ শিক্ষাবর্ষের অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষার্থী মামুনুর রশিদকে (বর্তমানে বহিষ্কৃত) সিনিয়র সহসভাপতি, ২০১১-১২ শিক্ষাবর্ষের ইতিহাস বিভাগের শিক্ষার্থী মো. ইয়াসিনকে জ্যেষ্ঠ যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও ২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষের দর্শন বিভাগের শিক্ষার্থী সাজ্জাদ হোসেনকে সাংগঠনিক সম্পাদক করা হয়।

ইত্তেফাক/এমএএম

বিষয়:

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদল

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

‘ডাকসু পদবী ব্যবহার করে শিক্ষকদের ওপর মবতন্ত্র প্রয়োগ অনাকাঙ্ক্ষিত’

জবিতে ছাত্রদল নেতা হত্যা: ‘ত্রিভুজ প্রেমের গল্প’ নিয়ে প্রশ্ন জোবায়েদের শিক্ষকের

জোবায়েদকে হত্যার দায় স্বীকার করেছেন ওই ছাত্রী ও মাহির: পুলিশ

জবি ছাত্রদল হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের ফাঁসির দাবিতে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ 

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

জুবায়ের হত্যার ঘটনায় জবিতে শোক ঘোষণা, প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠান স্থগিত

‘দেখেন মুছে গেছে, পানিও দিতে হয়নি’— আঙ্গুলের কালি নিয়ে রাকসুতেও অভিযোগ

৪৪ বছর পর চাকসুর নেতৃত্বে ফিরলো ছাত্রশিবির

চাকসুতে ভিপি-জিএস শিবিরের, এজিএস ছাত্রদলের

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng