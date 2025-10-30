পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করলো চবি ছাত্রদল

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (চবি) শাখা ছাত্রদলের ৪২০ সদস্যের পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। আংশিক কমিটি ঘোষণার দুই বছর আড়াই মাস পর ঘোষণা করা হলো পূর্ণাঙ্গ কমিটি।
বুধবার (২৯ অক্টোবর) রাত দশটায় কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব ও সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দীন নাছির এ কমিটি অনুমোদন করেন।
ঘোষিত এই কমিটিতে সহ-সভাপতি পদে ৫৫ জন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক পদে ৯২ জন, সহ-সাধারণ সম্পাদক পদে ৬৩ জন, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক পদে ৬৪ জন এবং সদস্য পদে ৬২ জন রয়েছেন।
এর আগে ২০২৩ সালের ১১ আগস্ট পাঁচ সদস্যের আংশিক কমিটি ঘোষণা করা হয়। কমিটিতে ২০০৮-০৯ শিক্ষাবর্ষের রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী আলাউদ্দিন মহসিনকে সভাপতি ও ২০০৯-১০ শিক্ষাবর্ষের একই বিভাগের শিক্ষার্থী আব্দুল্লাহ আল নোমানকে সাধারণ সম্পাদক করা হয়।
এ ছাড়া কমিটিতে ২০০৯-১০ শিক্ষাবর্ষের অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষার্থী মামুনুর রশিদকে (বর্তমানে বহিষ্কৃত) সিনিয়র সহসভাপতি, ২০১১-১২ শিক্ষাবর্ষের ইতিহাস বিভাগের শিক্ষার্থী মো. ইয়াসিনকে জ্যেষ্ঠ যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও ২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষের দর্শন বিভাগের শিক্ষার্থী সাজ্জাদ হোসেনকে সাংগঠনিক সম্পাদক করা হয়।