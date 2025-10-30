বাংলাদেশকে হোয়াইটওয়াশ করতে চায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ

প্রথম দুটি ওয়ানডে ম্যাচ হেরে ইতোমধ্যেই সিরিজ হাতছাড়া করেছে বাংলাদেশ দল, আর এক ম্যাচ বাকি থাকতেই সিরিজ নিজেদের করে নিয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। এবার ক্যারিবিয়ান দলের লক্ষ্য আরও বড়; শেষ ম্যাচ জিতে টাইগারদের ‘হোয়াইটওয়াশ’ করতে চান ক্যারিবিয়ান ব্যাটার অ্যালিক আথানজে।
ম্যাচ শেষে সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, ‘হ্যাঁ, উদ্দেশ্য এটাই (হোয়াইটওয়াশ), কিন্তু আমরা কাউকে হালকাভাবে নিচ্ছি না এবং আমরা শুক্রবারে আবার একটি ভালো খেলা উপহার দিতে আমাদের সেরাটা দিয়ে চেষ্টা করব।’
গত বছরের ডিসেম্বরে ওয়েস্ট ইন্ডিজের মাটিতে বাংলাদেশ দল তাদেরকেই হোয়াইটওয়াশ করেছিল। এই প্রসঙ্গে আথানজে বলেন, ‘আমার মনে হয় না আমি তখন দলে ছিলাম, কিন্তু এটা নিশ্চিত যে, যদি আমরা তাদের ৩-০ ব্যবধানে হারানোর সুযোগ পাই, আমরা অবশ্যই সেই সুযোগ নেব।’
এই ম্যাচে ওয়েস্ট ইন্ডিজ একাধিক ক্যাচ মিস করলেও, নিজ দলের বোলারদের প্রশংসায় ভাসিয়েছেন আথানজে। তিনি বলেন, ‘আমার মনে হয়েছে আমরা কিছু রান কম করেছি, কিন্তু তা সত্ত্বেও, আমরা দল হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছিলাম যাতে আমরা বল হাতে ভালো শুরু করতে পারি। ফিল্ডিং... আজ আমরা মাঠে সেরা ছিলাম না, কিন্তু বোলাররা আবার তাদের জাত চিনিয়েছে এবং উইকেট তুলে নিয়ে তাদের আটকে রেখেছে।’