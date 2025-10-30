সেকশন

সকাল থেকে মেট্রোরেলের চলাচল স্বাভাবিক

আপডেট : ৩০ অক্টোবর ২০২৫, ০৮:৪৮

যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে বুধবার (২৯ অক্টোবর) রাতে হঠাৎ করেই বন্ধ হয়ে যায় রাজধানীর মেট্রোরেল চলাচল। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে উত্তরা থেকে মতিঝিল পর্যন্ত রেল চলাচল স্বাভাবিক হয়।

ফার্মগেট এলাকায় বিয়ারিং প্যাড পড়ে যাওয়ার যে স্থানটিতে দুর্ঘটনা ঘটেছিল, বুধবার রাতে সেখানে কিছুটা কম্পন অনুভূত হয়। নিরাপত্তার স্বার্থে রাত সোয়া ৯টার দিকে আগারগাঁও থেকে কারওয়ান বাজার পর্যন্ত মেট্রোরেল চলাচল সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেয় কর্তৃপক্ষ। তবে মতিঝিল থেকে কারওয়ান বাজার এবং উত্তরা থেকে আগারগাঁও অংশে নির্ধারিত সময় অনুযায়ী (রাত ১০টা ১০ মিনিট পর্যন্ত) ট্রেন চলাচল অব্যাহত ছিল।

এর আগে, গত ২৬ অক্টোবর দুপুরে ফার্মগেট স্টেশনের পশ্চিম পাশে একটি পিলার ও উড়ালপথের সংযোগস্থলে থাকা বিয়ারিং প্যাড খুলে নিচে পড়ে যায়। এতে আবুল কালাম নামে এক পথচারী নিহত হন। ঘটনার পর তাৎক্ষণিকভাবে মেট্রোরেল চলাচল বন্ধ ঘোষণা করা হয়।

পরবর্তীতে বিকেলে উত্তরা থেকে আগারগাঁও অংশে এবং সন্ধ্যায় মতিঝিল থেকে শাহবাগ পর্যন্ত ট্রেন চলাচল পুনরায় চালু করা হয়। ক্ষতিগ্রস্ত বিয়ারিং প্যাড স্থাপনের পর ২৭ অক্টোবর সকাল থেকে পুরো পথে মেট্রোরেল চলাচল স্বাভাবিক হয়। তবে নিরাপত্তা বিবেচনায় ফার্মগেট এলাকায় পরবর্তী তিন দিন ট্রেনের গতি সীমিত রাখা হয়।

