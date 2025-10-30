দক্ষিণ কোরিয়ার বুসানে ট্রাম্প ও শি’র বৈঠক শুরু

দক্ষিণ কোরিয়ার বুসান শহরে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এর বৈঠক শুরু হয়েছে এবং ট্রাম্প আশা করছেন চীনা প্রেসিডেন্টের সঙ্গে এই দ্বিপক্ষীয় বৈঠকটি ‘তিন থেকে চার ঘণ্টা’ পর্যন্ত চলতে পারে।
অ্যাপেকভুক্ত দেশগুলোর নেতাদের ৩২তম বৈঠকে যোগ দিতে ট্রাম্প ও শি বর্তমানে দক্ষিণ কোরিয়া সফর করছেন এবং এর ফাঁকেই বুসানে তাদের মধ্যে এই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা চলছে।
বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) সকালে রয়টার্স জানিয়েছে, ট্রাম্প প্রথমে বুসানের গিমহায় আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছান এবং এর কিছুক্ষণ পরই চীনের প্রেসিডেন্টকে বহনকারী উড়োজাহাজটি অবতরণ করে।
বুধবার দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট লি জে মিউং ট্রাম্পের সম্মানে যে নৈশভোজের আয়োজন করেন, সেখানে মার্কিন প্রেসিডেন্ট এই বৈঠক তিন থেকে চার ঘণ্টা হবে বলে আশা প্রকাশ করেন এবং বলেন, ‘আমার মনে হয়, এটা খুবই ভালো একটি বৈঠক হতে যাচ্ছে।’
দ্বিতীয় মেয়াদে ট্রাম্পের প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর এটিই যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের রাষ্ট্রপ্রধানদের প্রথম সামনাসামনি বৈঠক। বিবিসি জানিয়েছে, ক্রমবর্ধমান বাণিজ্যবিরোধ ও শুল্কারোপের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়ে দুই নেতা আলোচনা করবেন।
ট্রাম্প চীনের ওপর সবচেয়ে বেশি পরিমাণে শুল্ক আরোপ করেছেন। ট্রাম্প মালয়েশিয়ায় দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় আঞ্চলিক জোটের (আসিয়ান) শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দেওয়ার মাধ্যমে এ সপ্তাহের শুরুতে তার এশিয়া সফর শুরু করেন। সেখান থেকে তিনি জাপান এবং বর্তমানে দক্ষিণ কোরিয়া সফর করছেন। দক্ষিণ কোরিয়া সফরের মধ্য দিয়ে ট্রাম্পের এবারের এশিয়া সফর শেষ হবে।
সূত্র: বিবিসি