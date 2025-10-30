আফগানিস্তান সীমান্তের কাছে পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়ার কুররম জেলায় জঙ্গিদের সঙ্গে সংঘর্ষে এক ক্যাপ্টেনসহ ছয় পাকিস্তানি সেনা নিহত হয়েছেন। গোপন তথ্যের ভিত্তিতে কুররমের দোগারে জঙ্গিদের আস্তানায় অভিযান চালাতে গেলে দুই পক্ষের মধ্যে এই সংঘর্ষ হয়।
বুধবার (২৯ অক্টোবর) এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানিয়েছে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর ইন্টার সার্ভিসেস পাবলিক রিলেশনস (আইএসপিআর)। বিবৃতিতে আইএসপিআর আরও দাবি করেছে, সংঘর্ষে ৭ জন জঙ্গি সদস্যও নিহত হয়েছে।
আইএসপিআর-এর বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারী জঙ্গিগোষ্ঠীর’ সদস্যদের উপস্থিতির খবর পেয়ে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী দোগারে এই অভিযানে নামে। ডন জানিয়েছে, পাকিস্তানি সেনাবাহিনী সাধারণত জঙ্গিগোষ্ঠী তেহরিক-ই তালেবান পাকিস্তানকে (টিটিপি) এই নামে ডেকে থাকে।
ইসলামাবাদের অভিযোগ, ‘ভারতের মদদপুষ্ট’ এই সশস্ত্র গোষ্ঠীটি আফগান তালেবানদের আশ্রয়ে থেকে পাকিস্তানে নিয়মিত হামলা ও কার্যক্রম পরিচালনা করছে। তবে ভারত ও আফগানিস্তান শুরু থেকেই টিটিপি-র সঙ্গে কোনো ধরনের যোগসাজশের অভিযোগ অস্বীকার করে আসছে।
সাম্প্রতিক দিনগুলোতে আফগান সীমান্তের কাছে খাইবার পাখতুনখোয়ার বিভিন্ন এলাকায় পাকিস্তানি সেনাদের ওপর হামলার তীব্রতা ও সংখ্যা বেড়েছে। একই সঙ্গে বিদ্রোহীদের সঙ্গে সেনাদের নিয়মিত সংঘাতের কারণে বেলুচিস্তানেও অস্থিরতা বিরাজ করছে।
সূত্র: রয়টার্স