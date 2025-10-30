রাজশাহীর মোহনপুরে ট্রাকের সঙ্গে একটি মোটরসাইকেলের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এ দুর্ঘটনার পরপর মোটরসাইকেলে আগুন ধরে যায়। দুর্ঘটনায় ইসমাইল হোসাইন নামে ওই মোটরসাইকেল আরোহীর মৃত্যু হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) ভোর সাড়ে ৫টার দিকে উপজেলার কেশরহাট পৌরসভার কালিতলা ময়দা মিলের পাশে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত ইসমাইল হোসাই মোহনপুর উপজেলার হাজরাপাড়া গ্রামের আবুল হোসেনের ছেলে।
পুলিশ জানায়, ভোর ৫টার দিকে এই দুর্ঘটনার পর মোটরসাইকেলটি আগুন ধরে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই ইসমাইলের মৃত্যু হয়। অন্যদিকে দুর্ঘটনাকবলিত ট্রাকটি সড়কে নিচে উল্টে পড়ে যায়। তবে দুর্ঘটনার পর ট্রাকের চালক ও সহকারীর কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি।
দুর্ঘটনার বিষয়টি নিশ্চিত করে মোহনপুর থানার ওসি আতাউর রহমান বলেন, নিহত যুবকের পকেটে একটি এনআইডি কার্ড উদ্ধার করা হয়েছে। সেটা দেখে তার পরিচয় পাওয়া যায়। দুর্ঘটনাকবলিত ট্রাক ও মোটরসাইকেল জব্দ করা হয়েছে। এ বিষয়ে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।