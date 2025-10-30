সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

হাসপাতালে ভর্তি মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ

আপডেট : ৩০ অক্টোবর ২০২৫, ১৩:৪২
ছবি: সংগৃহীত

অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ। গত চারদিন ধরে অসুস্থ তিনি। শুরুতে জ্বরে ভুগছিলেন। ডাক্তারি পরীক্ষায় ডেঙ্গু শনাক্ত হয়েছে। এরপরই হাসপাতালে ভর্তি হন রিয়াদ।

বৃহস্পতিবার (৩০) বিসিবির মেডিকেল বিভাগ গণমাধ্যমকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

সবশেষ এনসিএল টি-টোয়েন্টিতে দুই ম্যাচ খেলার পরই ইনজুরিতে পড়েছিলেন মাহমুদউল্লাহ। যে কারণে এরপর আর কোনো ম্যাচ খেলতে পারেননি। তবে চোট কাটিয়ে ফেরার পথেই ছিলেন। নিয়মিত রিহ্যাভ সেশন করছিলেন তিনি। এরই মধ্যে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়েছেন জাতীয় দলের সাবেক এই অলরাউন্ডার।

এখনো হাসপাতালে থাকলেও মাহমুদউল্লাহর শারীরিক অবস্থার আগের থেকে কিছুটা উন্নতি হয়েছে। সবকিছু ঠিক থাকলে আগামী ২-১ দিনের মধ্যেই বাড়িতে ফিরতে পারবেন সাবেক এই ক্রিকেটার।

ইত্তেফাক/আইএ

বিষয়:

ক্রিকেট বাংলাদেশ ক্রিকেট দল মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ

