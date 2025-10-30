সালমান শাহ হত্যা: আসামিদের গ্রেপ্তারের দাবিতে মাঠে নামছে ভক্তরা

চিত্রনায়ক সালমান শাহ হত্যা মামলার সুষ্ঠু তদন্ত ও আসামিদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবিতে সোচ্চার হচ্ছেন ভক্তরা। আগামী শনিবার (১ নভেম্বর) দুপুর ২টা ৩০ মিনিটে ঢাকার জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে এক মানববন্ধন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হবে। সেখানে উপস্থিত থাকবেন সারাদেশের সালমান ভক্তরা।
জানা যায়, এই মানববন্ধনের আয়োজন করেছে ‘সালমান শাহ’র ভক্তবৃন্দ’। আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সালমান শাহর মৃত্যুর প্রায় তিন দশক পার হলেও তার রহস্যজনক মৃত্যুর প্রকৃত তদন্ত শেষ হয়নি। পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ থাকলেও এখনো পর্যন্ত প্রকৃত অপরাধীরা আইনের আওতায় আসেনি।
তারা আরও জানান, জনপ্রিয় এই নায়কের মৃত্যু নিয়ে নতুন করে যে হত্যা মামলা দায়ের হয়েছে সেটির দ্রুত তদন্ত ও আসামিদের গ্রেপ্তারের দাবিতেই এই মানববন্ধনের আয়োজন করা হয়েছে।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ইতোমধ্যে সালমানপ্রেমীরা মানববন্ধনে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানাচ্ছেন। আয়োজক কমিটির এক সদস্য বলেন, ‘সালমান শাহ শুধু একজন তারকা নন, তিনি ছিলেন বাংলাদেশের সিনেমার নবজাগরণের প্রতীক। তার মৃত্যুর রহস্য আজও অমীমাংসিত, যা আমাদের কষ্ট দেয়। আমরা রাষ্ট্র ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কাছে সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচার নিশ্চিতের জোর দাবি জানাচ্ছি।’
এর আগে, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সালমান শাহর হত্যার বিচার চেয়ে মশাল মিছিল হয়েছে যশোরে। সালমান শাহর খুনিদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও ফাঁসির দাবিতে কাঠেরপুল যুব সংঘের উদ্যোগে সালমান শাহ ভক্তরা শহরের মণিহার সিনেমা হলের সামনে মশাল মিছিল বের করে।
এ সময় তারা সালমানের খুনিদের বিচার দাবি করে স্লোগান দিতে থাকেন। শহরের বিভিন্ন এলাকা প্রদক্ষিণ শেষে মণিহার সিনেমা হলের সামনে এসে মোমবাতি প্রজ্বলন করা হয়।
মোমবাতি প্রজ্বলন শেষে ভক্তরা বলেন, আমরা সালমান শাহে্র মৃত্যুর সুষ্ঠু বিচার চাই। সালমান হত্যার আসামিদের সর্বোচ্চ শাস্তি দিতে হবে।
উল্লেখ্য, ১৯৯৬ সালের ৬ সেপ্টেম্বর রাজধানীর ইস্কাটনে নিজ বাসায় রহস্যজনকভাবে মারা যান সালমান শাহ। শুরুতে এটি আত্মহত্যা বলে দাবি করা হলেও তার পরিবার এবং ভক্তরা সবসময়ই বলে আসছেন, এটি একটি পরিকল্পিত হত্যা। গত ২১ অক্টোবর জনপ্রিয় সালমান শাহের মৃত্যু নিয়ে দীর্ঘ ২৯ বছরের তদন্তের পর নতুন করে হত্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে। রমনা থানায় দায়ের হওয়া এ মামলায় ১১ জনকে আসামি করা হয়েছে। এর মধ্যে সালমান শাহর সাবেক স্ত্রী সামিরা হক, ব্যবসায়ী আজিজ মোহাম্মদ ভাই, লতিফা হক লুসি এবং চলচ্চিত্রের খলনায়ক ডনসহ আরও কয়েকজনের নাম রয়েছে।