প্রথম পাবলিক কোম্পানি হিসেবে ৫ ট্রিলিয়ন ডলারের মাইলফলকে এনভিডিয়া

এনভিডিয়া প্রথম পাবলিক কোম্পানি হিসেবে ৫ ট্রিলিয়ন ডলারের বাজার মূলধনের ঐতিহাসিক সীমা অতিক্রম করেছে। বিশ্বব্যাপী কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) ব্যাপক দাপটের কারণেই কোম্পানিটির বাজারমূল্য এমন দ্রুতগতিতে বেড়েছে বলে টেকক্রাঞ্চের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।
বুধবার (২৯ অক্টোবর) এনভিডিয়ার শেয়ারদর ৫.৬ শতাংশের বেশি বৃদ্ধি পেয়ে ২১২ ডলার পর্যন্ত উঠেছে। এই শেয়ারদর বৃদ্ধির পেছনে কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হচ্ছে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বৃহস্পতিবার চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে এনভিডিয়ার ‘ব্ল্যাকওয়েল চিপ’ নিয়ে আলোচনা করতে পারেন।
এনভিডিয়া প্রথম কোম্পানি হিসেবে ৪ ট্রিলিয়ন ডলারের সীমা অতিক্রম করার ঠিক তিন মাস পরই এই উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ নেওয়া হয়। এ বছরের শুরু থেকে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম ৫০ শতাংশের বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে, যার মূল কারণ হলো ডেটা সেন্টারে ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল ট্রেনিং ও ইনফারেন্সসহ অন্যান্য কাজে ব্যবহৃত জিপিইউ-এর ব্যাপক চাহিদা।
বিনিয়োগকারীরা এনভিডিয়ার সিইও জেনসেন হুয়াংয়ের মঙ্গলবার দেওয়া মন্তব্যের পর আরও বেশি উৎসাহিত হন। তিনি জানান, কোম্পানিটি ৫০০ বিলিয়ন ডলারের এআই চিপ বিক্রির প্রত্যাশা করছে।
এছাড়া এনভিডিয়া বর্তমানে নিরাপত্তা ও বিজ্ঞানসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য সাতটি নতুন সুপারকম্পিউটার তৈরি করছে, যেখানে হাজার হাজার এনভিডিয়া জিপিইউ ব্যবহার করা হবে। একই দিনে এনভিডিয়া আরও জানায়, তারা নোকিয়াতে ১ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করেছে এবং নোকিয়ার কিছু পণ্য ব্যবহার করে এআই-নেটিভ ফাইভজি-অ্যাডভান্সড ও সিক্সজি নেটওয়ার্ক চালু করতে চায় এনভিডিয়া প্ল্যাটফর্মে।
সেপ্টেম্বরে এনভিডিয়া ঘোষণা করেছিল, তারা আগামী কয়েক বছরে ওপেনএআইতে ১০০ বিলিয়ন ডলার পর্যন্ত বিনিয়োগ করবে এবং তখন উভয় কোম্পানি জানিয়েছিল যে, তারা ওপেনএআইয়ের সিস্টেম চালানোর জন্য ১০ গিগাওয়াট ক্ষমতার এনভিডিয়া সিস্টেম স্থাপন করবে।
সূত্র: টেকক্রাঞ্চ