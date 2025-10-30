সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

বাংলাদেশ ব্যাংকে ‘সহকারী পরিচালক’ পদের পরীক্ষার তারিখ প্রকাশ

আপডেট : ৩০ অক্টোবর ২০২৫, ১৪:৪৪
ছবি: সংগৃহীত

বাংলাদেশ ব্যাংকে ‘সহকারী পরিচালক (প্রকৌশল-তড়িৎ)’ পদে নিয়োগ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে আগামী শুক্রবার (১৪ নভেম্বর)। রাজধানীর দুটি পরীক্ষাকেন্দ্রে সকাল ৯টা থেকে বেলা ১১টা পর্যন্ত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) বাংলাদেশ ব্যাংকের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

কেন্দ্রের নাম ও ঠিকানা: বাংলাদেশ ব্যাংক উচ্চবিদ্যালয়,মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।

রোল নম্বর: ৫০০০০২-৫০২৪৫০

প্রার্থীর সংখ্যা: ১,৭০০ জন

কেন্দ্রের নাম ও ঠিকানা: বাংলাদেশ ব্যাংক আদর্শ উচ্চবিদ্যালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক কলোনি, ফরিদাবাদ, ঢাকা-১২০৪।

রোল নম্বর: ৫০২৪৫১-৫০৪২৪৭

প্রার্থীর সংখ্যা: ১,২০০ জন

পরীক্ষার্থীদের জন্য নির্দেশনা- 

. প্রবেশপত্র ব্যতীত কোনো প্রার্থীকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হবে না।

২. পরীক্ষার কেন্দ্রে প্রবেশপত্র ব্যতীত যেকোনো কাগজ, বই, মুঠোফোন, ক্যালকুলেটর, স্মার্টওয়াচ, সব ধরনের ইলেকট্রনিক ডিভাইস, ব্যাংক/ক্রেডিট কার্ড সদৃশ কোনো ডিভাইস, গহনা, ব্রেসলেট ও ব্যাগ আনা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

৩. পরীক্ষার সময় পরীক্ষার্থীরা কানের ওপর কোনো আবরণ রাখতে পারবেন না, উভয় কান দৃশ্যমান রাখতে হবে।

৪. শ্রুতিলেখক অথবা কানে কোনো ধরনের হিয়ারিং এইড ব্যবহারের প্রয়োজন হলে সরকারি হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের সুপারিশসহ ১২ নভেম্বরের মধ্যে পরিচালক (এইচআরডি-১), হিউম্যান রিসোর্সেস ডিপার্টমেন্ট-১ বরাবর আবেদনপূর্বক পূর্বানুমতি গ্রহণ করতে হবে।

৫. প্রয়োজনীয় চেকিং কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য পরীক্ষা শুরুর কমপক্ষে ৩০ মিনিট পূর্বে প্রার্থীদের পরীক্ষাকেন্দ্রে উপস্থিত হতে হবে। সকাল ৯টায় পরীক্ষাকেন্দ্রের মূল ফটক বন্ধ হবে এবং এরপর কোনো অবস্থাতেই কোনো প্রার্থীকে কেন্দ্রে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না।

৬. এর আগে প্রবেশপত্র ডাউনলোডকারী প্রার্থীরা আগামী ১১ নভেম্বর থেকে বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইট হতে প্রয়োজনে ডুপ্লিকেট প্রবেশপত্র ডাউনলোড করার সুযোগ পাবেন। নতুনভাবে কোনো প্রার্থীকে প্রবেশপত্র ইস্যু করা হবে না।

 
ইত্তেফাক/এনটিএম

বিষয়:

বাংলাদেশ ব্যাংক

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

১০১৭ জনকে নিয়োগ দেবে ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটির ৯ ব্যাংক, আবেদন অনলাইনে

বাংলাদেশ ব্যাংকের অধীনে ৯ ব্যাংক ২টি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে ১০১৭ পদে চাকরি

বাংলাদেশ ব্যাংকের অধীনে ৬০৮ পদে নিয়োগ

জনতা ও অগ্রণী ব্যাংকে চাকরির সুযোগ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

বাংলাদেশ ব্যাংকের সহকারী পরিচালক পদে প্রিলির ফল প্রকাশ

বাংলাদেশ ব্যাংকে এডি পদে নতুন বিজ্ঞপ্তি, ১০০ পদে নেই আবেদন ফি

বাংলাদেশ ব্যাংকে এডি পদে অফার লেটার পেলেন ১৮২ জন

বাংলাদেশ ব্যাংকে চাকরি

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng