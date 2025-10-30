সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

মাদক বহনকারী তিনটি বিমান আটক করেছে ভেনেজুয়েলা, জানালেন মাদুরো

আপডেট : ৩০ অক্টোবর ২০২৫, ১৫:৫৮
ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো। ছবি: সংগৃহীত

ক্যারিবীয় অঞ্চলে কথিত মাদক পাচারকারী চক্রের বিরুদ্ধে মার্কিন সামরিক মোতায়েন নিয়ে উত্তেজনার মধ্যে মাদক পাচারের জন্য ব্যবহৃত তিনটি বিমান আটক করেছে ভেনেজুয়েলা। বুধবার (২৯ অক্টোবর) দেশটির প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো এ কথা জানান।

মাদুরো বলেন, 'গতকাল...একটি মাদক পাচারকারী বিমান ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জের মধ্য দিয়ে প্রবেশ করে। আমাদের বিমানবাহিনী এক সেকেন্ডের মধ্যে এটি সনাক্ত করেছিল।'

তিনি আরও বলেন, 'আজ...উত্তর দিক থেকে দুটি মাদক পাচারকারী বিমান প্রবেশ করেছে। আমাদের আইন অনুসারে, একটি বাধা দেওয়ার আইন আছে... ব্যাম, বুম, ব্যাং!'

সম্প্রতি ভেনেজুয়েলা থেকে কিছুটা দূরবর্তী স্থানে বিশাল মার্কিন সামরিক মোতায়েনের মুখে মাদুরো সরকারের সঙ্গে মার্কিন ট্রাম্প প্রশাসনের উত্তেজনা বিরাজ করছে। সম্প্রতি মার্কিন বাহিনী কয়েকটি তথাকথিত মাদক পাচারকারী নৌকায় প্রাণঘাতী অভিযানও চালিয়েছে।

ভেনেজুয়েলার কর্মকর্তারা বারবার মার্কিন অভিযানকে 'শত্রুতাপূর্ণ কৌশল' বলে নিন্দা করেছেন। মাদুরো এর আগে দাবি করেছেন, যুক্তরাষ্ট্র মাদক পাচারের বিরুদ্ধে অভিযানের নামে তার সরকারকে পতন করতে চায়।

মাদুরো বলেন, ভেনেজুয়েলা 'আকাশ রক্ষা' অব্যাহত রাখবে এবং যে কোনো বহিরাগত হুমকি বা সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে সতর্ক থাকবে।

ইত্তেফাক/এসকে

বিষয়:

মাদক বিশ্ব সংবাদ বিমান আটক ভেনেজুয়েলা

