খাগড়াছড়িতে প্রায় সোয়া কোটি টাকার অবৈধ কাঠ জব্দ

আপডেট : ৩০ অক্টোবর ২০২৫, ১৬:০৪
খাগড়াছড়িতে প্রায় সোয়া কোটি টাকার অবৈধ কাঠ জব্দ। ছবি: সংগৃহীত

খাগড়াছড়ির দুর্গম লক্ষীছড়ি এলাকায় প্রায় সোয়া কোটি টাকার অবৈধ কাঠ জব্দ করেছে নিরাপত্তা বাহিনী।

বুধবার (২৯ অক্টোবর) বার্মাছড়িমুখ বাজার সংলগ্ন দেওয়ানপাড়া এলাকা থেকে এসব কাঠ উদ্ধার করা হয় বলে নিরাপত্তা বাহিনীর এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে।

বিবৃতিতে বলা হয়, বুধবার দেওয়ানপাড়া এলাকা থেকে প্রায় চার হাজার ঘনফুট অবৈধ কাঠ উদ্ধার করা হয়েছে। জব্দ করা কাঠের আনুমানিক বাজার মূল্য প্রায় ১ কোটি ২০ লাখ টাকা। এ সময় সেনা টহলের উপস্থিতি টের পেয়ে পাচারকারীরা পালিয়ে যাওয়ায় কাউকে আটক করা যায়নি।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, জনগণের নিরাপত্তা, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং অবৈধ চোরাচালান প্রতিরোধে নিরাপত্তা বাহিনী সবসময় বদ্ধপরিকর এবং এ ধারা অব্যাহত থাকবে।

এ বিষয়ে লক্ষীছড়ির রেঞ্জ কর্মকর্তা মো. জাহাঙ্গীর আলম বলেন, রাঙ্গামাটির অশ্রেণীভুক্ত বন থেকে জব্দ করা এসব কাঠের মধ্যে সেগুন, গামারিসহ বিভিন্ন প্রজাতির গাছের কাঠ রয়েছে।

তিনি আরও বলেন, ‘পার্বত্য এলাকায় নিয়ম অনুযায়ী ব্যক্তি মালিকানাধীন কাঠ পরিবহন বা কর্তনের জন্য নিয়ম মেনে জোত পারমিট নিতে হয়। জোত পারমিট ছাড়া কাঠ পরিবহন দণ্ডনীয় অপরাধ। এসব কাঠের জোত পারমিট নেওয়া হয়নি।’

