সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

আমিরাতে ৪০ লাখ টাকার স্বর্ণ জিতলেন বাংলাদেশি প্রবাসী

আপডেট : ৩০ অক্টোবর ২০২৫, ১৬:২৪

সংযুক্ত আরব আমিরাতে লটারিতে স্বর্ণ জিতেছেন আরেক বাংলাদেশি প্রবাসী মোহাম্মদ হায়দার আলী। ২৪ ক্যারেটের ২৫০ গ্রাম স্বর্ণ জিতেছেন তিনি। যার মূল্য বাংলাদেশি টাকায় প্রায় ৪০ লাখ টাকা।

বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) সংবাদমাধ্যম গালফ নিউজ এক প্রতিবেদনে এই খবর জানায়।

প্রতিবেদনে বলা হয়, ৩১ বছর হায়দার আলী সাপ্তাহিক ই ড্রতে এই স্বর্ণ পেয়েছেন। তিনি আমিরাতের আল আইনে থাকেন। সেখানে একটি ইলেকট্রিক সামগ্রীর দোকানে বিক্রয়কর্মী হিসেবে কাজ করেন।

গত দুই বছর ধরে চার থেকে পাঁচ বন্ধু মিলে তারা লটারির টিকিট কিনছিলেন। অবশেষে কাঙ্ঘিত সাফল্য পেয়ে ২৫০ গ্রাম সোনা জিতেছেন তিনি।

গালফ নিউজ জানিয়েছে, হায়দার আলীকে যখন লটারি কর্তৃপক্ষ ফোন করেন তখন তিনি বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। তিনি ফোন করা হোস্টকে জিজ্ঞেস করেন, কত গ্রাম সোনা জিতেছি? তিনি প্রথমে ভেবেছিলেন তার কোনো বন্ধু হয়ত মজা করছিলেন। কিন্তু সত্যিটা জানতে পেরে তিনি ও তার বন্ধু আনন্দে লাফিয়ে উঠেন।

এর আগে, গত সপ্তাহে মানসুর আহমেদ নামে এক বাংলাদেশি ইলেকট্রিশিয়ান ২৪ ক্যারেটে ২৫০ গ্রাম সোনা জিতেছিলেন।

এরমাধ্যমে দুই প্রবাসী বাংলাদেশি পর পর দুই সপ্তাহে সোনার বার জিতে লাখপতি বনে গেছেন।

ইত্তেফাক/এমএএস

বিষয়:

প্রবাস প্রবাসী সংযুক্ত আরব আমিরাত

